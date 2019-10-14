Путин приехал в Эр-Рияд с охотничьим кречетом

Немного найдется в мире крупных держав, в которых Владимир Путин не бывал аж 12 лет. Саудовская Аравия, обрадовавшись новому — после 2007 года — визиту президента России, решила вывалить на него весь запас гостеприимства.

После приземления президентского лайнера в аэропорту Эр-Рияда палили пушки, а возле президентского дворца «Аурус» Путина окружил конный эскорт с флагами двух стран. Вдоль трассы от аэропорта до дворца через каждые сто метров стояли машины полиции, дорожной полиции, дипломатической полиции, а за ними — лицом в пустыню — располагались армейские броневеки.

- А зачем столько? Кого опасаются? - спросил я у одного из сопровождающих делегацию дипломатов.

- Это тоже знак внимания. Непонятно только, откуда они столько техники взяли.

Во дворце Владимира Путина уже поджидал... его подарок королю Сальману. Охотничий кречет Альфа сидел на специальной жердочке в шапочке с короной, чутко прислушиваясь к происходящему.

- В природе они живут лет 10-15, а у арабских шейхов — бывает и до 25, - почесывал белую грудку Альфе, которая оказалась девочкой, сопровождающий. - Они их так холят, это здесь царская птица.

Король птицу и в самом деле похвалил, подарив в ответ картину с видом дворца.

- Кречет, очень хороший. На Камчатке мы создаём центр по разведению, - отметил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737677" frameborder="0"></iframe> Кречет Альфа - подарок Путина королю.

Все желающие поучаствовать в торжественной встрече президента России не вместились в один огромный зал, и пришлось церемонию разбивать на две части. Сначала самые уважаемые люди Саудовской Аравии — там местный оркестр сыграл гимны двух стран и с российским справился не безупречно, а затем в следующем зале — все остальные, но разумеется, тоже очень уважаемые.

В Эр-Рияде вряд ли хорошо знакомы с русскими народными сказками, но принцип «сначала молодца напои-накорми, а потом и расспрашивай» на вооружение взяли. И вместо официальных переговоров президента России и всю делегацию первым делом повели на прием от имени короля.

Охотничий кречет Альфа сидел на специальной жердочке в шапочке с короной, чутко прислушиваясь к происходящему.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Меню, которым король потчевал Владимира Путина, оказалось вполне европейским. Угощали домашней соленой семгой с зеленой спаржей под бальзамическим соусом, филе говядины Вагю с запеченным картофелем под апельсиновым соусом, ассорти саудовских закусок (хумус, баклажаны) и шоколадным муссом с хрустящей нугой и манговым пюре. И лишь после этого пришло время поговорить о делах.

Отношения России и Саудовской Аравии никогда не были особо радужными, а несколько лет назад, после начала российской операции в Сирии они вообще оказались по разные стороны сторон конфликта. Но постепенно противоречия сгладились и наступил период сотрудничества - Путин из года в год последовательно общался и с королем Сальманом, и с наследным принцем, приезжавшим несколько раз в Россию, в частности в Москву на чемпионат мира по футболу, война в Сирии закончилась, а у стран появилась одна общая большая задача: удерживать нефтяной рынок в стабильном состоянии после падения цен. Именно Москва и Эр-Рияд стали залогом договоренности об ограничении добычи нефти, и будущее этого соглашения было одной из тем нынешних переговоров.

- Все наше сотрудничество направлено на укрепление мира и безопасности в регионе и на стабилизацию ситуации в мировой энергетике, - заявил Путин. - И все это дает хорошие позитивные плоды.

Говорили о поставках российского продовольствия в Саудовскую Аравию — зерно из России сюда уже идет, пора расширять ассортимент. А вот о поставках вооружения речь если и шла, то за очень плотно закрытыми дверями, слишком чувствительная тема. Но при этом общая сумма проектов, значащихся в подписанных во время визита 21 документе, должна будет составить несколько сотен миллионов долларов.

Как оказалось, по дворцу короля Сальмана не только ходят, но и ездят. На встречу с членами экономического совета двух стран Путин и король приехали на электромобиле, причем катили прямо по мрамору пола и коврам. Проходя мимо выстроившегося почетного караула, Путин заинтересовался — что за странные кривые кинжалы у них на поясе? Король тут же подозвал ближайшего и попросил продемонстрировать оружие. Кинжал оказался обычным, изогнутыми были только ножны.

Но это был только первый этап ближневосточного турне президента. Во вторник его программа продолжится в ОАЭ.