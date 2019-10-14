Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества ОПЕК+
Также был утвержден ряд других документов о взаимодействии двух стран
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Россия и Саудовская Аравия утвердили Хартию сотрудничества стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Свою подпись под документом поставил министр энергетики РФ Александр Новак. Процедура состоялась в рамках государственного визита российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд.
Стороны подписали также ряд других документов о взаимодействии двух стран.
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ИСТОЧНИК KP.RU