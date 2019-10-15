2019-10-14T22:06:50+03:00
Общество

Вопрос дня: Как вас спасала «Скорая помощь»?

Службе Скорой и неотложной медицинской помощи Москвы исполняется 100 лет.
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Как вас спасала «Скорая помощь»?Как вас спасала «Скорая помощь»?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Олег СИРОТА, глава Союза сыроваров России, член Общественной палаты Московской области:

- У папы моего три года назад случился инфаркт. Мы позвонили, симптомы объяснили, «Скорая» примчалась, сделали кардиограмму, укол и с мигалкой и сиреной отвезли в ближайшую больницу с хорошим кардиологическим отделением. Сейчас батя мой бодр, бегает, по хозяйству на ферме мне помогает…

Никита ИСАЕВ, директор Института актуальной экономики, лидер движения «Новая Россия»:

- Безусловно, спасали. Четыре года назад у дочки был страшный приступ аллергии, а ей всего годика три, и нам страшно, и ей самой жутко. Бригада приехала обычная. Приступ сняли. И девушка моя на заре своей карьеры работала на «Скорой помощи», они пациентов не делили на важных и не важных.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат России:

- Отцу шел 94-й год, в больницу ложиться не хотел ни в какую, но тут прижало. Сердечный приступ, а за окном московский февраль, мороз, снег, пробки дикие, но добралась бригада где-то через полчаса. Швабру поставили, на нее капельницу подняли, прокапали, спасли отца и наконец таким образом его в больницу доставили.

Александр БРОД, глава Московского бюро по правам человека:

- Совсем недавно камень выходил из почки, боль была жуткая, кто такого не переживал, представить не может. И неотложка минут через 10, мне показалось, приехала. Уколом сняли боль, в больнице сделали УЗИ - точно, камень пошел. Я той бригаде очень благодарен и понимаю, что вот такая профессиональная и оперативная работа должна оплачиваться достойно и безопасность бригад, особенно женских, это тоже серьезный вопрос…

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая, бард:

- Моего 10-месячного сына бригада «Скорой» спасла, когда у него случились фебрильные судороги. Родители, которые такое пережили, знают, как это страшно. Приехала бригада, кажется, за 12 минут. Врач мне показался очень молодым, он сделал прямой укол в вену на голове. Думаю, он спас моего ребенка, которому сейчас 31 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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