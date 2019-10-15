Пора смеяться!

Но сначала героем одного из сезонов стал комик Тимур Батрутдинов, и он слишком уж откровенно не мог сдерживать улыбку. А потом появился спецпроект «Замуж за Бузову», сорвавший банк благодаря зашкаливающей популярности Ольги. Отступление от иностранного формата «Холостяка» пошло на пользу. И новая передача - это уже совсем что-то неожиданное. Выбор женихов и невест превратился в юмористическое шоу. Над женихами для Бузовой смеялся Тимур, а над невестами Тимура - Гарик Харламов. Получилось весело и, главное, перспективно. Вместо унылых роз и царапающих мозг заготовленных признаний в любви - издевательские комментарии и импровизационные репризы. Если программа «План Б» становится еще одним юмористическим проектом канала - все обязательно получится... Жаль только, что, скорее всего, уже со второй серии начнется привычная волынка и создателям начнет изменять чувство юмора. Но есть надежда! Ведь и Ольга, и Тимур очень смешные!

«План Б». По воскресеньям, 20.30, ТНТ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А в конце они поженятся

Сергей ЕФИМОВ

Ну вы же понимаете, чем все это закончится? Герои подобных телепроектов по итогу женятся ужасно редко - даже в Америке, где «Холостяк» идет 17-й год подряд. Любовь, уж извините за банальность, плохо поддается программированию, расчету и жесткому сценарию (подробности).