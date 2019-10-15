А в конце они поженятся

Любовь, уж извините за банальность, плохо поддается программированию, расчету и жесткому сценарию.

Особенно если большая часть претендентов на одинокие сердца - алчные и, как правило, всесторонне бездарные молодые люди, мечтающие о карьере в шоу-бизнесе. Им не то что Бузову и Батрутдинова, черта лысого предложи - пойдут свататься не задумываясь. Они все очень похожи друг на друга и почти всегда по формальным признакам красивы, при этом на них тошно смотреть, ролевая модель - поголовье «Дома-2». Хотя, надо признать, в этом призыве их слегка разбавили более-менее нормальными людьми (это если забыть, что совсем нормальный человек в такое шоу никогда не пойдет).

Вместе с тем всерьез ругать «План Б» рука не поднимается. Значительная часть аудитории проекта - почтенные дамы среднего и старшего возраста. Они же составляют костяк зрителей «Дома-2»; для них и та и другая программы - волнующий сериал про любовь, расцвечивающий чересчур добропорядочные будни, с немалым терапевтическим эффектом.

Молодежь в массовом порядке никакой «План Б» смотреть не будет, и не потому, что телик ей в принципе не нужен, и даже не потому, что молодость не прощает лицемерия и лжи, лежащих в основе всех матримониальных шоу на свете. Просто, если ты молод, тебе это в голову не придет - ты занимаешься любовью, а не смотришь, как это делают другие. «План Б» - это как сайт «одинокого досуга» для тех, кто по разным причинам не может окунуться в половодье чувств лично.

Хорошая, в общем, передача. Плохо тут одно: 42-летнему Тимуру и 33-летней Бузовой в самом деле пора завести семью, а они так отвлекаются. Часики-то тикают, ну правда. И глаза у обоих грустные-грустные.

«План Б». По воскресеньям, 20.30, ТНТ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Пора смеяться!

Павел САДКОВ

Нуднейший и выхолощенный формат шоу «Холостяк» или «Холостячка», где совершенно неживые люди изображают ненастоящие эмоции, вполне мог бы существовать годами. Но сначала героем одного из сезонов стал комик Тимур Батрутдинов, и он слишком уж откровенно не мог сдерживать улыбку. А потом появился спецпроект «Замуж за Бузову», сорвавший банк благодаря зашкаливающей популярности Ольги (подробности).