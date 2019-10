Летать по галактике быстрее света? Это очень медленно

Ничто — ни один материальный объект - вроде бы не может двигаться в окружающем нас пространстве быстрее света. По крайней мере в нашей Вселенной. В этом был уверен Альберт Эйнштейн — гениальный физик, автор теории относительности. Он и всем другим физикам внушил, что превзойти скорость света — 300 тысяч километров в секунду — не реально. И теоретически и практически. Но вопреки «авторитету» одни изобретатели все-таки рассчитывают когда-нибудь её достичь, а другие — так вообще - полететь быстрее света. Чтобы добраться до иных миров. Но в самом ли деле столь стремительные корабли будут достаточно быстроходны для подобных путешествий? Этот вопрос задал себе Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) - специалист NASA по планетарным наукам, ныне сотрудничающий с Японским космическими агентством JAXA. Сам же и ответил.

Ученый создал несколько анимаций, которыми наглядно проиллюстрировал, как выглядело бы со стороны перемещение космического корабля, двигающегося со скоростью света и быстрее. Тем самым он еще и показал, сколько времени заняло бы путешествие до той или иной планеты или звездной системы. О чем сообщил в своем Твиттере, на который ссылается портал ScienceAlert.

Анимация, впервые появившаяся в Твитере О'Донохью, раскрыла глаза на путешествия по Вселенной.

Получившиеся анимации расстроили О'Донохью. Потому что из них стало ясно: даже сверхсветовые космические корабли слишком медленные.

Еще куда ни шло летать со скоростью света по Солнечной системе. От Земли до Марса можно было бы добраться минимум за 3 минуты, максимум за 15. В зависимости от взаимного расположения наших планет. До Плутона - почти 6 часов лёта. А до ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра, у которой скорее всего имеется планета, пригодная для жизни, «тащиться» больше 4 лет.

До ближайших космических тел еще можно летать со скоростью света, а дальше вряд ли.

А если передвигаться быстрее света с помощью так называемого варп-двигателя (Warp Drive), искривляющего пространство? Например на звездолете вроде USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation)? О'Донохью и это представил, придавая звездолету разные скорости — вплоть до той, которая превышала скорость света более, чем в 2 тысячи раз. В район Проксимы Центавра он бы прибыл примерно через 18 часов. Что вполне приемлемо. Однако, чтобы пересечь нашу Галактику — Млечный путь — потребовалось бы 96 лет. И минимум 300 лет, чтобы долететь до соседней галактики -Туманности Андромеды. Кошмарно долго.

Даже фантастический звездолет на проверку оказывается не столь уж быстрым.

Может быть, перемещаться быстрее получится сквозь «кротовые норы» — эдакие тоннели в ткани пространства-времени, которые соединяют точки Вселенной, удаленные друг от друга на огромные расстояния? По крайней мере, в теории они существуют.

Найти бы хоть одну «нору». Иначе в приемлемые сроки до иных миров не долететь. О'Донохью это осознал и огорчился.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пентагон рассекретил доклад о перспективах летать быстрее света

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency) зачем-то опубликовало доклад, подготовленный еще в апреле 2010 года. Его название звучит научно-фантастически: «Движение в искривленном пространстве, темная энергия и манипулирование дополнительными измерениями» (Warp Drive, Dark Energy, and the Manipulation of Extra Dimensions). Авторы доклада на 34 страницах анализируют возможность создания так называемого варп-двигателя (Warp Drive), позволяющего разгонять космический корабль быстрее света за счет искривления пространства-времени. И приходят к выводу, что создать его можно...

Теоретики придумали, как искривить пространство, чтобы превысить скорость света.

