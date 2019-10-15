2019-10-15T16:50:31+03:00
Наука

Летать по галактике быстрее света? Это очень медленно

В NASA наглядно продемонстрировали сколько времени реально займет межзвездное путешествие на самом продвинутом звездолёте USS Enterprise
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Летая быстрее света, можно умереть со скуки или спиться, пересекая Млечный путь.Летая быстрее света, можно умереть со скуки или спиться, пересекая Млечный путь.
Изменить размер текста:

Ничто — ни один материальный объект - вроде бы не может двигаться в окружающем нас пространстве быстрее света. По крайней мере в нашей Вселенной. В этом был уверен Альберт Эйнштейн — гениальный физик, автор теории относительности. Он и всем другим физикам внушил, что превзойти скорость света — 300 тысяч километров в секунду — не реально. И теоретически и практически. Но вопреки «авторитету» одни изобретатели все-таки рассчитывают когда-нибудь её достичь, а другие — так вообще - полететь быстрее света. Чтобы добраться до иных миров. Но в самом ли деле столь стремительные корабли будут достаточно быстроходны для подобных путешествий? Этот вопрос задал себе Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) - специалист NASA по планетарным наукам, ныне сотрудничающий с Японским космическими агентством JAXA. Сам же и ответил.

Ученый создал несколько анимаций, которыми наглядно проиллюстрировал, как выглядело бы со стороны перемещение космического корабля, двигающегося со скоростью света и быстрее. Тем самым он еще и показал, сколько времени заняло бы путешествие до той или иной планеты или звездной системы. О чем сообщил в своем Твиттере, на который ссылается портал ScienceAlert.

Анимация, впервые появившаяся в Твитере О'Донохью, раскрыла глаза на путешествия по Вселенной.

Анимация, впервые появившаяся в Твитере О'Донохью, раскрыла глаза на путешествия по Вселенной.

Получившиеся анимации расстроили О'Донохью. Потому что из них стало ясно: даже сверхсветовые космические корабли слишком медленные.

Еще куда ни шло летать со скоростью света по Солнечной системе. От Земли до Марса можно было бы добраться минимум за 3 минуты, максимум за 15. В зависимости от взаимного расположения наших планет. До Плутона - почти 6 часов лёта. А до ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра, у которой скорее всего имеется планета, пригодная для жизни, «тащиться» больше 4 лет.

До ближайших космических тел еще можно летать со скоростью света, а дальше вряд ли.

До ближайших космических тел еще можно летать со скоростью света, а дальше вряд ли.

А если передвигаться быстрее света с помощью так называемого варп-двигателя (Warp Drive), искривляющего пространство? Например на звездолете вроде USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation)? О'Донохью и это представил, придавая звездолету разные скорости — вплоть до той, которая превышала скорость света более, чем в 2 тысячи раз. В район Проксимы Центавра он бы прибыл примерно через 18 часов. Что вполне приемлемо. Однако, чтобы пересечь нашу Галактику — Млечный путь — потребовалось бы 96 лет. И минимум 300 лет, чтобы долететь до соседней галактики -Туманности Андромеды. Кошмарно долго.

Даже фантастический звездолет на проверку оказывается не столь уж быстрым.

Даже фантастический звездолет на проверку оказывается не столь уж быстрым.

Может быть, перемещаться быстрее получится сквозь «кротовые норы» — эдакие тоннели в ткани пространства-времени, которые соединяют точки Вселенной, удаленные друг от друга на огромные расстояния? По крайней мере, в теории они существуют.

Найти бы хоть одну «нору». Иначе в приемлемые сроки до иных миров не долететь. О'Донохью это осознал и огорчился.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пентагон рассекретил доклад о перспективах летать быстрее света

Разведывательное управление Министерства обороны США (Defence Intelligence Agency) зачем-то опубликовало доклад, подготовленный еще в апреле 2010 года. Его название звучит научно-фантастически: «Движение в искривленном пространстве, темная энергия и манипулирование дополнительными измерениями» (Warp Drive, Dark Energy, and the Manipulation of Extra Dimensions). Авторы доклада на 34 страницах анализируют возможность создания так называемого варп-двигателя (Warp Drive), позволяющего разгонять космический корабль быстрее света за счет искривления пространства-времени. И приходят к выводу, что создать его можно...

Теоретики придумали, как искривить пространство, чтобы превысить скорость света.

Теоретики придумали, как искривить пространство, чтобы превысить скорость света.

Читать дальше

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нобелевские премии по литературе получили сценарист «Неба над Берлином» и самая популярная польская писательница
В Стокгольме вручили сразу две высшие литературные награды - за 2018 и 2019 годы. Среди основных претендентов называли Людмилу Улицкую - но ей не повезло
Новости 24
Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен
На конкурс «Лидеры России 2020» подали заявки более 100 тысяч человек
Во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН
Мать Винника встретилась с ним впервые после ареста
Сирийская армия взяла Манбидж под контроль
Кадровики признались, что испытывают стресс при увольнении сотрудников
Борщ признали орудием российской пропаганды
«Это самый грустный пес в мире»: В Twitter осудили экоактивистку, которая сделала собаку веганом
Домработница украла у москвича 5 миллионов рублей
Российское посольство связалось с туристкой, на которую напали в Кипре
В России суд впервые оштрафовал СМИ за «фейковую новость»
В Москве прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым
Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью ДПС и семь истребителей
Следственный комитет создаст единую базу ДНК-следов
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В Общественной палате поддержали идею введения единой платежки ЖКХ
В Москве у детского сада обнаружили гранату
Осужденного за шпионаж украинца Давыденко включили в список по обмену задержанными
Российскую сборную по гимнастике встретили в Шереметьево с цветами
Роспотребнадзор назвал число детей, ежегодно умирающих из-за грязных рук