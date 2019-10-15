Миллиардер, раскидавший доллары на форуме в Питере: «Выкуплю свои деньги обратно»

Выступление миллиардера Игоря Рыбакова на форуме бизнес-школы «Синергия» в Санкт-Петербурге 5 октября запомнилось не умными мыслями, а тем, что на людей с потолка посыпались доллары. Купюры хоть и были номиналом 1 доллар, но высыпалось их 20 тысяч. Эффектно, пафосно. Собственно, этой цели совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и добивался. Люди склонились перед ним на колени, чтобы поднять заветные доллары. А сам миллиардер позже объяснил, что это благородная миссия и провел параллель с библейской мудростью «если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку».

- Однажды в детстве мой отец подарил мне 1$ и сказал: преумножь и передай. Это я и сделал. Этот билет – «символическая открывашка начала пути» для человека, кому он достался. Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 000 предпринимателей стали такими же успешными, как я, - объяснил свой поступок Игорь Рыбаков.

Спустя 10 дней миллиардер заявил, что хочет выкупить свои доллары обратно. А как же пресловутая «удочка», как же будущие бизнесмены научатся ловить «рыбу»? Оказывается, что миллиардера вдохновила идея художника, который присутствовал на форуме «Синергия» и поднял буквально 3 доллара.

Алексей Сергиенко и Олег Рыбаков

- В этом году на форум приехал голливудский актер Арнольд Шварценеггер – герой моего детства. Я пошел посмотреть на него. Мне понравилось его выступление, но самым ярким событием этого форума стало выступление Игоря Рыбакова и его денежный дождь – это был «вау-эффект». Меня это впечатлило. Как художник я решил сделать проект, который бы побуждал у людей желание больше зарабатывать. Ночь поразмышлял и пришла идея сделать трон из денег, название уже придумал – «Манитрон», - рассказал «Комсомольской правде» художник Алексей Сергиенко.

Для создания арт-объекта Алексею нужны деньги – те самые, которые разбросал Игорь Рыбаков. Художнику уже попались объявления в интернете «продам банкноты Рыбакова», суммы просят разные – от 100 до 6500 рублей (прим. автора - это за 1 доллар). Представители миллиардера говорят, что Рыбаков готов выкупить эти деньги. По любой цене.

Концепт манитрона

- Арт-объект будет состоять из прозрачного кресла, в котором будут деньги, а на стене я сделаю стенд из долларов Рыбакова. Нам нужно около 200 долларов, - говорит художник Алексей Сергиенко.

Денежный трон покажут не в Питере, а в Москве. Принять такой экспонат согласился «Музей эмоций». Посидеть на троне и подзарядиться любой желающий сможет уже 29 ноября.

Купюры Рыбакова

Дальнейшая судьба кресла с деньгами пока не определена – останется в музее, будет кочевать по городам или продадут. Дальше покажет время. Абсурдных идей достаточно много. Например, Игорь Рыбаков может выкупит кресло, достать из него доллары и раскидать людям на каком-то другом форуме. И это станет очередная запланированная пиар-акция миллиардера, как и идея с денежным креслом. Все было не случайно. Как выяснила «Комсомольская правда», с художником Алексеем Сергиенко миллиардер знаком, они общались на закрытом форуме «Эквиум» в Сколково. Полгода назад Рыбаков даже становился героем картины с ромашками, которую нарисовал Алексей Сергиенко.

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На вас никогда не падали с потолка доллары? Значит, вы не были на форуме бизнес-школы «Синергия», завершившемся 5 октября в Санкт-Петербурге. Посетители «Газпром-Арены» были в буквальном смысле осыпаны купюрами. Столь эффектно завершил свое выступление российский миллиардер Игорь Рыбаков, которого позвали на форум рассказать свою историю успеха. В зал высыпалось немного-немало 20 тысяч вполне настоящих долларов (такую сумму называет сам Рыбаков) (подробности)