«Спартак» рискует по-немецки

Назначение италогерманского тренера Доменико Тедеско в московский «Спартак» было достойно пера великих Ильфа и Петрова. Вопрос «Кто ты такой?» звучал в последние дни так часто, что красно-белый новобранец просто так, на ровном месте получил целую толпу сочувствующих – из-за протеста к кричащим против него.

Все вводные действительно были понятны: очень молодой человек, всего с одним клубом в послужном списке, всего с одним успешным сезоном и всего с одним неуспешным. Вдобавок к этом иностранец, с полностью иностранным штабом. То есть изначально попавший в сложную, если не трагикомичную ситуацию.

Впечатление усугубила и заявочная пресс-конференция Тедеско. Почему-то никто из сидевших в президиуме не был в клубном спартаковском костюме. Почему-то ни на ком из них (кроме Тедеско) не было галстука. Почему-то переводчик был без знания немецкого. Почему-то журналисты спрашивали и без того растерянного тренера о пиджаках.

Это было очень странное зрелище. Которое, безусловно, останется в памяти как анекдот, если «Спартак» сейчас начнет стремительный подъем в турнирной таблице. Но если нет и пике великого клуба продолжится, то презентацию Тедеско будут вспоминать только в одном контексте – намекая, что с самого первого дня что-то пошло не так.

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн (справа) и новый наставник "красно-белых" Доминико Тедеско на пресс-конференции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Кононов, предшественник Тедеско, в начале своего спартаковского пути всячески уповал на помощь ветеранов. Они, начиная с легендарного Олега Романцева и заканчивая теми, кто провел в клубе не больше сезона, часто говорили о нем хорошее – но Кононову это не помогло. Тедеско же лишен и этой помощи на старте. Его уже прессуют, причем заметно – и давление только вырастет после одного-двух неудачных матчей. Понимал ли владелец «Спартака» Леонид Федун на что он обрекает новичка? Будет ли тому иная помощь крове как от генерального директора Томаса Цорна?

Пожалуй, это ключевые вопросы.

Цорну только через месяц исполнится 33. Тедеско месяц назад стукнуло 34. Иными словами, «Спартак» оказался в руках людей, чей опыт работы в качестве топ-менеджера клуба и главного тренера исчисляется месяцами. Не говоря уже о том, что оба они – продукты иной футбольной системы, иной страны.

Новый главный тренер "Спартака" молод, а на его родине считают, что он сделал одолжение московскому клубу, согласившись на контракт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Может быть Федун сделал гениальный ход, мы не знаем. Взял же когда-то Юрий Белоус в ФК «Москва» таких же юных Леонида Слуцкого и многих иных – не тренеров, а менеджеров – позже великолепно себя реализовавших.

Но если верен слух, что Цорну было сказано нечто вроде: «привози кого хочешь, но ответите в случае чего оба» - это еще более странно. Все-таки «Спартак» - это не «Москва». Это Россия. Здесь недостаточно быть просто талантливым.

Но это точно уже претензия не к Тедеско. Немецкая пресса, кстати, считает, что он делает «одолжение» «Спартаку», соглашаясь возглавить клуб. Мы здесь думаем диаметрально противоположное. И в любом случае, про «Спартак» снова будут говорить столько, сколько ни про кого другого.

Особенно если вспомнить, что этот год клуб заканчивает матчем с «Ростовом» Валерия Карпина. Которого вроде как звали назад, но он не захотел. Лучше календаря не придумать...

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