Жонглёр из Германии: Кто возглавил «Спартак»

Успехи сборной России заставили незадолго забыть о клубном футболе. Отвлечься на национальную команду было большой радостью для болельщиков «Спартака», для которых нынешний сезон пока превращается в кошмар.

Команда проиграла пять матчей подряд в РПЛ, пережила громкую отставку Олега Кононова и практически потеряла шансы на медали в чемпионате, занимая двенадцатое место… 14 октября 2019 года — важная дата в истории клуба. «Спартак» наконец-то договорился с тренером и представил его журналистам. Вытаскивать красно-белых с двенадцатого места будет молодой немецкий тренер Доменико Тедеско.

34-летний специалист больше всего известен по работе с «Шальке». Сам в футбол на серьёзном уровне не играл и до 2017 года тренировал только детей и юниоров. В Германии сейчас бум молодых тренеров, без опыта самостоятельной карьеры. Путь Тедеско весьма типичен. В 2016 году он прошёл специальные курсы при Немецком футбольном союзе и получил высочайшую оценку.

С работой ему сразу повезло — позвали спасать клуб Второй немецкой Бундеслиги «Эргебирге». Тедеско справился, да так впечатлил руководство «Шальке», что теперь ему поручили куда более важную миссию — вернуть величие клуба из Гельзенкирхена. Отчасти Тедеско и здесь преуспел. «Шальке» под его руководством занял второе место, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но всё же новый кризис тренер преодолеть не сумел, оставив команду на 14-м месте в Бундеслиге.

Практически год Тедеско провёл в статусе безработного, но теперь принимает новый вызов — вести «Спартак» к титулам.

Немецкий специалист сегодня дал первую пресс-конференцию в новом статусе:

- Всем добрый вечер. Для меня большая честь быть здесь. Тренером такой команды как «Спартак» - клуба с большой историей.

Здесь много аргументов в пользу моего выбора. Я изучил Москву. Мне очень понравилось на Красной площади. Томас Цорн и Леонид Федун очень сильно повлияли на мое решение.

- Не кажется ли вам, что иногда статус великого клуба мешает московской команде?

- Томас Цорн и Леонид Федун адекватно оценивают ситуацию. Учитываем заслуги прошлого, но нынешнюю ситуацию оцениваем реально.

Сейчас основная задача - не какое-то место, а стабилизация игры.

- Над чем нужно работать «Спартаку» в ближайшее время? Какое впечатление у вас после первой тренировки?

- После первой тренировки трудно сказать. Очень много травмированных сейчас. Нужно время.

- Успели ли ознакомиться с фанатами «Спартака»? Что думаете о взаимоотношениях с болельщиками?

- Мы будем пытаться выстраивать схожие отношения с фанатами. Много схожих моментов в плане фанатской культуры у «Шальке» и «Спартака».

- Кто войдёт в ваш тренерский штаб?

- Андреас Хинкль будет вместе со мной. Ранее мы с ним работали в «Штутгарте». Макс Урвански - тренер вратарей. Тренер по атлетической подготовке останется тот, что работал в клубе.

- Какой срок вам потребуется, чтобы поставить игру?

- Главное вернуть уверенность, взбодрить команду. До декабря же важно просто набирать очки.

- Кого из футболистов кроме Шюррле знали до прихода в «Спартак»?

- Я следил за чемпионатом мира. Выделю Джикию и Бакаева. Сейчас буду ближе знакомиться.

- Одним словом охарактеризовать себя как тренера. Какое слово это будет?

- Жонглёр

- Игроки «Спартака» покупались под другого тренера. Не видите ли вы в этом противоречия?

- Для меня была очень важна встреча с Леонидом Федуном. Об игроках, которых брал Кононов, Я не слишком беспокоюсь.

- Какая тактика будет у «Спартака»?

- Мы можем рассчитывать схему с тремя центральными защитниками, например. Можно и в два центральных играть, поэтому пока рано говорить о конкретной схеме

Нужно посмотреть на игроков вживую.

- Готовы ли к давлению со стороны ветеранов «Спартака»?

- Я готов к давлению, понимаю ситуацию. Хочу поскорее познакомиться со всеми - и с журналистами и с фанатами.

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