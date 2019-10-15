2019-10-15T18:37:40+03:00
Звезды

Мать избила и выгнала из дома «внебрачного сына» Николая Цискаридзе.

19 – летний Тимур пережил ужасную ночь
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Юноша теперь не знает, где и на что ему житьЮноша теперь не знает, где и на что ему житьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Молодой человек, утверждающий, что он внебрачный сын звезды балета, остался на улице. После откровенного признания, Тимур Акперов подвергся травле со стороны самых близких ему людей. Его избила и выгнала из дома мать.

Юноша теперь не знает, где и на что ему жить. Молодой человек не работает и по субботам посещает платные театральные курсы. Кто теперь оплатит ему жильё и обучение неизвестно. Тимур также подтвердил данные интернет – паблика «НеМалахов» о том, что у его родительницы бурный роман с владельцем рынка в Баку.

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«Любовник моей матери вылетел в Петербург для встречи с моим отцом», - утверждает 19-летний Тимур.

Напомним, сайт KP.RU первым сообщил о том, что Тимур Акперов Заур оглы хочет встретиться со свои отцом, ректором Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. На своей страничке в Инстаграмме молодой человек ежедневно просит оказать помощь в том, чтобы эта встреча состоялась. Сам Николай Цискаридзе ситуацию не комментирует, а его помощница и вовсе громко смеётся в трубку на все вопросы о внебрачном сыне знаменитого танцовщика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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