Мать избила и выгнала из дома «внебрачного сына» Николая Цискаридзе.
Молодой человек, утверждающий, что он внебрачный сын звезды балета, остался на улице. После откровенного признания, Тимур Акперов подвергся травле со стороны самых близких ему людей. Его избила и выгнала из дома мать.
Юноша теперь не знает, где и на что ему жить. Молодой человек не работает и по субботам посещает платные театральные курсы. Кто теперь оплатит ему жильё и обучение неизвестно. Тимур также подтвердил данные интернет – паблика «НеМалахов» о том, что у его родительницы бурный роман с владельцем рынка в Баку.
«Любовник моей матери вылетел в Петербург для встречи с моим отцом», - утверждает 19-летний Тимур.
Напомним, сайт KP.RU первым сообщил о том, что Тимур Акперов Заур оглы хочет встретиться со свои отцом, ректором Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. На своей страничке в Инстаграмме молодой человек ежедневно просит оказать помощь в том, чтобы эта встреча состоялась. Сам Николай Цискаридзе ситуацию не комментирует, а его помощница и вовсе громко смеётся в трубку на все вопросы о внебрачном сыне знаменитого танцовщика.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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