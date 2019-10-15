Планета Земля простилась со своим легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

Это были очень трогательные похороны на мемориальном кладбище в Мытищах. Такого стечения «космических людей» и военных оно еще не видело. Проститься с дважды Героем Советского Союза, генералом авиации Леоновым пришли его сослуживцы по отряду космонавтов и почти вся Коллегия Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу - он еле удерживал свой огромный букет в руках. Гроб Леонова утопал в цветах.

Среди участников прощальной панихиды был и американский астронавт Томас Стаффорд. Он много лет дружил с Леоновым еще со времен легендарной советско-американской миссии «Союз-Апполон». В то время Леонов и Стаффорд были командирами космических кораблей. Их рукопожатие стало символом советско-американской дружбы в космосе.

В траурном зале во время прощания с покойным: (слева направо) - Тамара Волынова (жена космонавта), Валентина Терешкова, астронавт Томас Стаффорл, дочь Леонова Оксана, жена Леонова Светлана Леонова, внучка Карина, дочь Сергея Королева Наталья…Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любопытно, что Стаффорд в свое время усыновил двоих русских мальчиков из детдома в подмосковном Фрязине. Кроме того, американский астронавт назвал своего внука Алексеем, в честь Леонова. А сам Леонов назвал внучку Кариной - в честь одной из дочерей Стаффорда.

Траурная толпа вздронула, когда 89-летний Стаффорд над гробом Леонова на прекрасном русском произнес:

- Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним!

Министр обороны Сергей Шойгу простился с Алексеем Леоновым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А потом были прощальный салют и гимн России над могилой Леонова. И рота Почетного караула прошла мимо нее четким маршем.

И военный оркестр играл скорбный марш, в звуках которого снова повторялось: «Алексей, Россия тебя никогда не забудет. И мир запомнит…»