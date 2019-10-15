В Москве прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-15T14:28:45+03:00

Космонавта проводили коллеги Валентина Терешкова и Борис Волынов, проститься с Леоновым пришел также Сергей Шойгу

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На мемориальном кладбище в Мытищах прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым. Советский космонавт, первый человек в открытом космосе, Герой Советского Союза, умер 11 октября на 86 году жизни. Во вторник 15 октября, проститься с ним пришли сотни человек.

Траурную церемонию посетили Валентина Терешкова, а также американский астронавт Томас Стаффорд. Они назвали Леонова «добрым человеком», который мог быть настоящим другом. Борис Волынов рассказал, что «Леонов буде жить в делах отрядов космонавтов», он призвал сохранить память об этом героическом человеке.

Валентина Терешкова и Томас Стаффорд.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соболезнования семье Алексея Леонова высказал министр обороны России Сергей Шойгу.

- Глава военного ведомства возложил цветы к гробу легендарного космонавта и выразил соболезнования его родным и близким, - сообщает пресс-служба ведомства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проститься с космонавтом на кладбище пришли полпред президента в Приволжском федеральном округе, хор Турецкого и десятки простых россиян, для которых Леонов остался в памяти настоящем первопроходцем космоса.

У гроба Алексея Леонова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737273" frameborder="0"></iframe> Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни

ИСТОЧНИК KP.RU