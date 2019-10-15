2019-10-15T19:25:47+03:00
Звезды

70-летняя Алла Пугачева снялась для рекламы в дерзких чулках

В столь смелом образе звезда появится на постере своего фильма
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Борисовна более 10 лет не давала сольных концертовАлла Борисовна более 10 лет не давала сольных концертов
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Минувший юбилей Алла Пугачева отметила в апреле на сцене Кремлевского дворца. Перекупщики быстро завладели билетами на концерт королевы сцены и некоторые приглашения предлагали аж за 250 тысяч рублей. И все равно в зале был традиционный для Пугачевой аншлаг. Даже билеты по баснословным ценам были раскуплены, поскольку Алла Борисовна более 10 лет не давала сольных концертов. В ноябре у Примадонны запланирован сольник в Минске. А пока звезда монтирует в Москве авторский фильм-концерт. В конце октября, по словам Аллы Борисовны, на киноэкраны выйдет тот самый концерт в Кремле, на который из-за дорогих билетов не смогли попасть многие поклонники.

- Совсем скоро киноконцерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт», - написали в своем Инстаграме ведущие "Доброго утра" на Первом канале.

Вероятно, Пугачева стала гостьей их шоу.

- Просто сняли сегодня Аллу Борисовну для постера к ее юбилейному концерту, - отчитались в соцсетях фотографы, которым Алла Пугачева доверила рекламный постер своего фильма-концерта.

На фотосессии звезда предстала в дерзком рокерском образе: берет с вуалью, модные в этом сезоне кожаные бермуды и черные чулки. Фанаты артистки отметили, что выглядит она прекрасно, по-прежнему следит за фигурой, не позволяя себе сладости и вечерние тяжелые ужины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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