2019-10-15T21:52:31+03:00
В мире

В Германии обвинили Россию в финансировании движения Греты Тунберг

У нас такие заявления высмеяли
Алексей ОСИПОВ
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В Германии обвинили Россию в финансировании движения Греты ТунбергВ Германии обвинили Россию в финансировании движения Греты ТунбергФото: REUTERS
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Депутат Европарламента, лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен, потребовал от Еврокомиссии найти российский след в отправке денег сторонникам «зеленых», включая движение «Пятницы за будущее (Fridays for Future)», основанное ставшей теперь знаменитой экоактивисткой Гретой Тунберг.

Заявление Мойтена звучит витиевато: «Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия (Европарламента. - Ред.) исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?». Мол, Москва науськала несчастную шведскую девочку наехать на западный мир, загрязняющий атмосферу планеты, чтобы заставить его сдержать собственное экономическое развитие.

Представитель российского отделения Fridays for Future Аршак Макичян такие обвинения высмеял: «Об этом говорят уже много лет. В Америке некоторые политики обвиняют экоактивистов в том, что с их помощью русские хотят помешать добывать сланцевый газ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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