В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-15T09:50:09+03:00

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Европарламент начнет проверку по заявлению депутата Йоргана Мойтена о причастности России к экологическим акциям Греты Тунберг. Как сообщает RT, Мойтен уверен, что акции протеста «профессионально организованы» и финансируются со стороны. Акции негативно сказываются на экономике европейских стран. Напомним, 16-летняя экоактивистка с трибуны ООН обвинила лидеров стран в «потерянном детстве». Вскоре у Тунберг появились последователи по всему миру. Экоактивисты блокируют центральные улицы городов Европы с требованием обратить внимание на вопросы изменения климата.

- В настоящее время подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надёжности энергопоставок, и в конечном счёте способствует потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и её обеднению, - приводит слова Мойтена RT.

Депутат Европарламента спрашивает, может ли ЕП исключить вероятность того, что эти акции не финансирует и не курирует Россия.

Ранее появилась информация, что Тунберг опекает бывший вице-президент США Ал Гор.

ИСТОЧНИК KP.RU