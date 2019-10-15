2019-10-15T09:50:09+03:00
В мире

В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг

Экологически акции, уверен депутат Европарламента, финансируют некие организации
Юлия САЛЬНИКОВА
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У Греты Тунберг появились последователи по всему мируУ Греты Тунберг появились последователи по всему мируФото: REUTERS
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Европарламент начнет проверку по заявлению депутата Йоргана Мойтена о причастности России к экологическим акциям Греты Тунберг. Как сообщает RT, Мойтен уверен, что акции протеста «профессионально организованы» и финансируются со стороны. Акции негативно сказываются на экономике европейских стран. Напомним, 16-летняя экоактивистка с трибуны ООН обвинила лидеров стран в «потерянном детстве». Вскоре у Тунберг появились последователи по всему миру. Экоактивисты блокируют центральные улицы городов Европы с требованием обратить внимание на вопросы изменения климата.

- В настоящее время подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надёжности энергопоставок, и в конечном счёте способствует потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и её обеднению, - приводит слова Мойтена RT.

Депутат Европарламента спрашивает, может ли ЕП исключить вероятность того, что эти акции не финансирует и не курирует Россия.

Ранее появилась информация, что Тунберг опекает бывший вице-президент США Ал Гор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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