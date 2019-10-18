Конкурс на самые красивые ягодицы: Лучшие в мире попы - у бразильянок

Жители Латинской Америки славятся любовью к округлым женским формам. В особенности - к пышным ягодицам. Причем из простого увлечения эта страсть перешла уже в разряд настоящего спорта. Уже не первый год во многих странах этого региона проходят соревнования на лучшую попу.

Родоначальницей конкурса стала в 2011 году Бразилия. Потом потянулись и другие страны - Колумбия, Мексика. В последней этот чемпионат и прошел в нынешнем году. Причем впервые в мировом масштабе. И получил гордое название «Мисс Бум-бум-2019». Участие в «попном мундиале» приняли представительницы 16 стран, включая Австралию, Германию, Канаду, Францию.

Правила конкурса просты. У девушек есть возможность два раза выйти на помост, демонстрируя пятую точку во время зажигательного латиноамериканского танца. А затем четверо судей выставляют оценки от 0 до 10. Все как во взрослом спорте.

В этом году организаторы просили заявляться только с натуральными ягодицами. Появилось это требование не случайно. Только в одной Бразилии ежегодно делаются десятки тысяч операций по установке ягодичных имплантов. И несколько лет назад в ходе услуги по увеличению попы известный бразильский пластический хирург Денис Фуртадо (по прозвищу Доктор бум-бум) случайно ввел наполнитель - тот самый силикон - девушке в артерию. В результате пациентка скончалась. Горе-врач ударился в бега, а борцы за попы решили бороться с ненатуральными частями тела везде - включая и чемпионаты.

Совпадение или нет, но в нынешнем турнире победила представительница Бразилии - Суси Кортес. Которая в 2015 году уже стала «чемпионкой по попе» у себя на родине. В общем, с экономикой и политикой в Латинской Америке традиционно плохо (что ни десятилетие - кризисы и попытки свержения правительств). Но хоть с одной областью все в порядке. Вернее, сразу с двумя.