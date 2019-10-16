Мишель Пфайффер: До приезда в Россию я никогда не пила водку

Мишель сидит в номере отеля «Ритц» в Москве и жалуется на холод за окнами.

- Чего вы хотели в России?! - говорю я ей.

- И правда, - вздыхает она.

- Когда-то вы снимались здесь у нас в картине «Русский дом» вместе с Шоном Коннери.

- Ах, это было 30 лет назад! - восклицает Мишель.

- Но вы с тех пор нисколько не изменились, - говорю я, получая в ответ недоверчивый взгляд. - Да, я настаиваю на этом. А как вам сейчас у нас здесь?

- Я пока еще ничего не видела, лишь выглядывала из окна авто, пытаясь узнать какие-то здания... Окна моего номера, кажется, выходят на тот отель, в котором жила тогда наша съемочная группа. Конечно, все у вас тут очень изменилось, даже я, глядя на Москву из окна, это почувствовала.

- Есть что-то такое, что вам особенно запомнилось в прошлый раз?

- Я получала настоящее удовольствие от общения с русскими людьми! Конечно, сейчас наверняка все по-другому, но я до сих пор вспоминаю, как нас приглашали домой, кормили потрясающе вкусными ужинами, поили водкой... Я никогда не пила водку до приезда в Россию, а к концу съемок стала настоящим экспертом по выпивке! И, конечно, мне очень понравилось, что у вас можно было купить икру за сравнительно небольшие деньги.

Мишель в образе злой Королевы. Фото: Кадр из фильма

«Анджелина такая забавная»

Актриса, часто исполнявшая роли женщин из далеких стран и давно ушедших эпох, само воплощение женской слабости и красоты, вернулась на экран в роли довольно предприимчивой, злобной и бесчувственной сказочной королевы из второй серии главного семейного блокбастера про ведьму Малефисенту в исполнении Анджелины Джоли.

- На рассвете вашей карьеры вы играли благородных страдающих женщин, а сейчас переключились на злодеек.

- Да, но к отрицательным своим ролям я отношусь так же, как к положительным. Стараюсь как можно глубже погрузиться в психологию этих героинь. Но это тем сложнее, чем дальше от тебя они отстоят. Такую героиню я играла, например, в фильме «Белый олеандр». Многие, возможно, удивятся, но это был самый сложный для меня персонаж, я никак не могла почувствовать связь с ним. Это всегда вызов - найти что-то человеческое в отрицательных героинях.

- Многие актеры обожают роли злодеев, говорят, что они гораздо более сочные!

- Лично я не хотела бы играть злодеек до конца жизни. Этот коктейль лучше всего взбалтывать!

- Как вам работалось с Анджелиной?

- Ой, замечательно! Она такая забавная и очень умная. Мы очень веселились с ней на съемках.

- Мужчины в этом фильме такие слабые. В отличие от вас, Анджелины и Эль Фэннинг.

- Не то чтобы слабые. Просто их почти нет. Эта история не про них.

- Что само по себе очень симптоматично.

- Да, этот фильм отвечает текущей повестке дня, когда много говорят об активно действующих женщинах.

Малефисента 2: Владычица тьмы Русский тизер-трейлер (2019).

Секрет ее молодости

- Вы отказывались в свое время от ролей в очень известных фильмах, будь то «Красотка» или «Основной инстинкт».

- Да, у меня много времени уходило на семью, детей - вообще всегда много причин, почему ты отказываешься от предложений... Когда это входит в конфликт с тем, что ты уже делаешь, ты при всем желании не можешь согласиться. Сейчас я более свободна, потому что дети уже выросли.

- Многие актрисы за 30 жалуются на то, что им не предлагают ролей...

- Я не из таких. Я никогда ни на что не жалуюсь. У меня все хорошо!

- А когда не работаете?

- Тоже все хорошо. Мне неплохо и без работы! Я прекрасно себя чувствую, у меня полно всяких дел.

- Например?

- Я запустила собственную парфюмерную компанию, она в своем духе уникальна, таких еще не было. Это было непросто, но риск себя оправдал, у меня успешный бизнес. Может быть, когда-нибудь наши продукты дойдут и до России. А еще я рисую и получаю от этого огромное удовольствие.

- Ваш муж - Дэвид Келли, знаменитый продюсер телесериалов, в том числе такого популярнейшего, как «Большая маленькая ложь». Вы не ревнуете немного к тому, что не сыграли в нем?

- Еще как ревную, ведь он получился таким отличным! Но у меня есть суеверие насчет работы с собственным мужем. Боюсь, у нас что-то расстроится, если мы будем работать вместе.

- Вы никогда этого не делали?

- Была только одна мелкая работа, но, может, мы еще замутим с ним что-нибудь в будущем... В целом это великолепно, что сериалы вышли сейчас на такой уровень - это означает гораздо больше возможностей для артистов. Раньше было четкое деление на телевизионных, театральных и киноактеров, эти сферы почти не пересекались, сейчас этого больше нет, что означает большую свободу в нашей профессии.

- Невозможно не спросить вас, как вы держите себя в такой прекрасной форме? Я понимаю, что это заслуга природы, но все-таки...

- Ну сейчас я не в лучшей форме нахожусь, - немного кокетничает Мишель. - Вот когда я работаю, тогда да. Тогда я правильно питаюсь и делаю упражнения. Вообще все просто: я стараюсь есть здоровую пищу, не есть всякий фастфуд и выполняю физические упражнения.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мишель ПФАЙФФЕР родилась 29 апреля 1958 года в городке Санта-Ана, штат Калифорния. Училась на судебного репортера, работала в супермаркете, где и осознала свое истинное предназначение. С конца 1970-х снималась в телесериалах, в большое кино пробилась, сыграв в мюзикле «Бриолин 2», в котором пела своим голосом. Трижды номинировалась на «Оскар», была замужем за актером и режиссером Питером Хортоном. Разочаровавшись в мужчинах, в 1993 году удочерила чернокожую девочку Клодию Роуз, что не помешало ей спустя год удачно выйти замуж за создателя популярных телесериалов Дэвида Келли и родить ему сына Джона Генри.

5 лучших фильмов актрисы:

«Лицо со шрамом» (1983)

«Иствикские ведьмы» (1987)

«Опасные связи» (1988)

«Бэтмен возвращается» (1992)

«Век невинности» (1993)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736555" frameborder="0"></iframe> Мишель Пфайффер: До приезда в Россию я никогда не пила водку.Знаменитая актриса дала эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» перед российской премьерой новой диснеевской сказки «Малефисента: Владычица тьмы»

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Эта картина - продолжение очень популярной картины 2014 года, в которой Анджелина Джоли играла скуластую, рогатую, крылатую фею. Ее все считали злой, а она на самом деле была просто очень сильно обижена людьми. Из-за этой обиды она прокляла девочку Аврору, но потом, раскаявшись, сама же бросилась ее спасать. (подробности)