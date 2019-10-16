В Москве задержали учительницу, избивавшую детей в коррекционной школе

Смотреть видео, на котором учительница жестоко бьет по спине, рыдающую над тетрадкой девочку, без эмоций невозможно. Сейчас кадры активно обсуждают пользователи социальных сетей. Но все же первыми зрителями стали именно сотрудники полиции. С заявлением и видео доказательством еще накануне поднявшегося скандала в полицию пришла мама 11-летнего ученика коррекционной школы школы №2124.

В итоге во вторник,15 октября, учительницу, которую к тому времени уже уволили из школы, задержали. Она уже дала показания. Правда, что именно заявила в свое оправдание, полиция держит в секрете. Сама педагог общаться с журналистами наотрез отказалась. Пока ее подозревают лишь в одном эпизоде.

- В полицию с заявлением обратилась 40-летняя москвичка. Женщина пояснила, что она является мамой 11-летнего несовершеннолетнего мальчика, учащегося одной из столичных школ. Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Учительницу пока отпустили под подписку о невыездеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По данным «КП», родители других пострадавших от учительницы детей в ближайшее время тоже планируют подать заявления в правоохранительные органы.

- В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"- , добавили в пресс-службе полиции.

Учительницу пока отпустили под подписку о невыезде. Педагогу, отработавшему с детьми более 15 лет, грозит до трех лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738031" frameborder="0"></iframe> Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей.

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