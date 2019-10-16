2019-10-16T11:49:35+03:00
Происшествия

«На видео не я, а женщина, которая на меня похожа»: московская училка, которую обвиняют в избиении детей

Екатерина Тураносова подала заявление на родителей, поставивших в классе скрытую камеру
Анастасия ВАРДАНЯН
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Против теперь уже бывшей учительницы Екатерины Тураносовой возбудили уголовное дело.Против теперь уже бывшей учительницы Екатерины Тураносовой возбудили уголовное дело.Фото: СОЦСЕТИ
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Спустя сутки после того, как стало известно о случае избиения детей в московской коррекционной школе № 2124, против теперь уже бывшей учительницы Екатерины Тураносовой возбудили уголовное дело. Но педагог тоже оказалась не промах. Рано утром в среду, 16 октября, вместе с адвокатом она явилась в Таганское отделение полиции.

- Она подала заявление, в котором просит наказать родителей, которые без ее ведома и разрешения установили в ее же кабинете скрытую камеру. Кроме того, она уверяет, что на видео якобы не она, а женщина, которая очень на нее похожа, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Заявление у педагога с 17-летним стажем приняли. Правда, в ее показаниях не обошлось без противоречий. К примеру, Тураносова сама призналась, что занятия в этом кабинете проводила только она. Она опознала своих же учеников, а вот учителя из скандального видео, которая как две капли воды похожа на нее саму, почему-то не узнала.

- В свое оправдание она сказала, что никогда не била детей. Сообщила, что сама воспитывает ребенка-инвалида и принесла в отделение свидетельство о его рождении и медицинские справки, - пояснил источник «КП».

Напомним, после того как дети стали возвращаться из школы с синяками, родители действительно обратились за помощью к частному детективу. Тот установил в классе скрытые камеры. Видеосъемка и стала главным доказательством вины педагога. Против нее, кстати, уже возбуждено уголовное дело.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Школьный класс — это не спальня!»

- Заявление у педагога приняли, но с точностью можно сказать, что материал этот будет отказанным. Дело в том что единственная статья, которая хоть как-то сюда подходит, 137 УК РФ «Охрана частной жизни», никак не вяжется с обстоятельствами этого дела, - объяснил «КП» полковник в отставке, адвокат Максим Власов. - Видеокамера была установлена в общественном месте и не просто так, а для пресечения правонарушения. Учитель должна понимать, что школьный класс — это не ее, простите, спальня. Так что государство в этом случае ее право на личную жизнь защищать не будет. Более того, она вообще не имеет права предъявлять претензии родителям. Единственное лицо, которое наделено такими полномочиями в школе — это директор.

Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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