«На видео не я, а женщина, которая на меня похожа»: московская училка, которую обвиняют в избиении детей

Спустя сутки после того, как стало известно о случае избиения детей в московской коррекционной школе № 2124, против теперь уже бывшей учительницы Екатерины Тураносовой возбудили уголовное дело. Но педагог тоже оказалась не промах. Рано утром в среду, 16 октября, вместе с адвокатом она явилась в Таганское отделение полиции.

- Она подала заявление, в котором просит наказать родителей, которые без ее ведома и разрешения установили в ее же кабинете скрытую камеру. Кроме того, она уверяет, что на видео якобы не она, а женщина, которая очень на нее похожа, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Заявление у педагога с 17-летним стажем приняли. Правда, в ее показаниях не обошлось без противоречий. К примеру, Тураносова сама призналась, что занятия в этом кабинете проводила только она. Она опознала своих же учеников, а вот учителя из скандального видео, которая как две капли воды похожа на нее саму, почему-то не узнала.

- В свое оправдание она сказала, что никогда не била детей. Сообщила, что сама воспитывает ребенка-инвалида и принесла в отделение свидетельство о его рождении и медицинские справки, - пояснил источник «КП».

Напомним, после того как дети стали возвращаться из школы с синяками, родители действительно обратились за помощью к частному детективу. Тот установил в классе скрытые камеры. Видеосъемка и стала главным доказательством вины педагога. Против нее, кстати, уже возбуждено уголовное дело.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«Школьный класс — это не спальня!»

- Заявление у педагога приняли, но с точностью можно сказать, что материал этот будет отказанным. Дело в том что единственная статья, которая хоть как-то сюда подходит, 137 УК РФ «Охрана частной жизни», никак не вяжется с обстоятельствами этого дела, - объяснил «КП» полковник в отставке, адвокат Максим Власов. - Видеокамера была установлена в общественном месте и не просто так, а для пресечения правонарушения. Учитель должна понимать, что школьный класс — это не ее, простите, спальня. Так что государство в этом случае ее право на личную жизнь защищать не будет. Более того, она вообще не имеет права предъявлять претензии родителям. Единственное лицо, которое наделено такими полномочиями в школе — это директор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738069" frameborder="0"></iframe> Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей.

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