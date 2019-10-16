Евгения Исаенкова, в убийстве которой обвиняют экс-главу Раменского района, не знала, что у нее ВИЧ-инфекция

Вот уже полгода в СИЗО по подозрению в убийстве своей любовницы, 39-летней Евгении Исакеновой, находится экс-глава Раменского района Андрей Кулаков. Свою вину, несмотря на улики и полиграф, который уличил его во лжи, он не признает. А еще уверяет, мол не мог совершить это преступление, потому что любил эту женщину...

Но что это на самом деле были за отношения, вскрыла тайная переписка любовников. Евгения на протяжении всех шести лет (столько длился их роман женатого мужчины и замужней женщины Ред.) шантажировала Кулакова, тем, что разрушит его семью. А еще женщина была хорошо осведомлена обо всех рабочих делах возлюбленного. Напомним, сама она руководила районной Общественной палатой. Возможно, компромат на любовника и стал мотивом преступления.

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот история про СПИД, которая появилась в СМИ почти сразу после возбуждения громкого уголовного дела, к мотиву, скорее всего, никакого отношения не имеет.

- Евгения ничего не знала об этом диагнозе. В последний раз она сдавала анализы за полгода до смерти. В этот период она делала гинекологическую операцию, перед которой прошла полное обследование. Инфекция тогда обнаружена не была. На саму операцию ее, кстати, отвозил Кулаков, - рассказали «КП» подруга Евгении, которая просила не называть ее имя. - Скорее всего, заразу ей занесли в этой частной клинике. Но уже после операции она анализы не сдавала, так что об инфекции ни она, ни Кулаков не знали.

Напомним, тело Евгении Исаенковой, 3 мая, спустя трое суток после ее пропажи, нашли в ее роскошной иномарке. Женщина была задушена. Спустя четыре недели был задержан ее любовник. На днях Серпуховский районный суд продлил арест Андрея Кулакова до 7 января 2020-го года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738020" frameborder="0"></iframe> Тайная переписка экс-главы Раменского района с любовницей, в убийстве которой его обвиняют.

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