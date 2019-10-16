Тайная переписка экс-главы Раменского района с убитой любовницей: «Будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились»

История жестокого убийства 39-летней Евгении Исаенковой, председателя общественной палаты Раменского района Московской области, полгода назад гремела на всю страну. Умницу, красавицу, активистку всего, чего только можно, нашли задушенной в собственной машине 3 мая, спустя трое суток после ее исчезновения. Но эту явно криминальную историю (тело обнаружили в машине запертой снаружи в неестественной позе - Ред.) с самого начала кто-то пытался замять. И только через месяц, когда следствие вышло на след подозреваемого, стало ясно: кто и зачем.

Обвинение было предъявлено ее любовнику, первому человеку в районе, собственно, самому главе - Андрею Кулакову. Брали чиновника у него дома. Причем успели в последний момент: в этот день, 30 мая, он планировал отъезд в Беларусь. Чемоданы уже собраны, а тут такой сюрприз – следователи с санкцией на задержание.

Все это время Кулаков находится в СИЗО. 4 октября Серпуховский районный суд в очередной раз продлил его арест до 7 января 2020 года. На заседании молчавший до этого обвиняемый заговорил. А потом понеслось! О его невиновности затрубили популярные ток-шоу. Жена, мать и родная сестра с голубых экранов слезно просили отпустить исхудавшего беднягу домой. Клялись: «их Андрюша на такое не способен». И их понять можно – родня. Но одно дело эмоции, а совсем другое факты.

«Комсомолка» заглянула в материалы этого громкого уголовного дела и пообщалась со следователем-криминалистом ГСУ СК РФ по Московской области Натальей Горячевой, благодаря тактике которой, в том числе с привлечение экспертов -генетиков к осмотрам, удалось изъять и зафиксировать все следы, подтверждающие причастность Кулакова к совершенному убийству.

«Комсомолка» пообщалась со следователем-криминалистом ГСУ СК РФ по Московской области Натальей Горячевой

Из показаний Кулакова в суде: «Эксперты не доказывают мою причастность к преступлению. Они говорят лишь о том, что я знал потерпевшую, лично общался с ней. И у нас был, собственно говоря, непосредственный контакт.»

О том, что это за контакт, в Раменском знали все. Интрижку женатый глава и замужняя общественница закрутили еще в 2013-м году. Причем все это время оба жили с официальными супругами. Но об отношениях на стороне и муж Исаенковой и жена Кулакова хорошо знали.

Супруг Евгении в своих показаниях заявил, что она сама рассказала ему, что влюбилась и назвала имя главы района. А вот Кулаков раскрыть карты жене так и не решился. Но Евгения не удержалась. В 2014-м она направила письмо по электронной почте жене Кулакова, приложив к нему в качестве доказательств совместные фото и скриншоты переписки.

На допросе муж Исаенковой был откровенен: «Женя если влюбилась это все. Она горы свернет. Со мной тоже так было: она через заборы ко мне лазила».

Супруга Кулакова Юлия в своих первых показаниях тоже честно призналась следователям, что знала об изменах мужа. Саму Исаенкову она и вовсе считала колдуньей, мол та приворожила ее ненаглядного.

«УБРАЛСЯ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ И ВЫНЕС СВОИ ВЕЩИ»

Из показаний Кулакова: «Все используемые мной телефонные аппараты в ночь совершения преступления не покидали пределов места моего проживания. Содержание переписки с потерпевшей заканчивается в 23 часа 44 минуты 1 мая».

Именно эту переписку Кулаков показал следователям в день ареста.

Последнее сообщение, которое за несколько минут до полуночи он направил Исаенковой в ватсап, было таким: «Спокойной ночи. Я тебя утром разбужу».

Именно эту переписку Кулаков показал следователям в день ареста. Фото: СУ СК РФ по Московской области

Вот только ни утром, ни в обед и вообще больше никогда он ей уже не писал и не звонил. Почему? Если верить в его непричастность к убийству, странно. К тому же, следователи выяснили, что для общения любовники никогда не пользовались ватсапом. Переписку вели в другом мессенджере, а там все последние сообщения оказались удалены.

Кулаков уверяет, что не знал ничего о планах любовницы в тот роковой вечер. Но дочка Исаенковой в своих показаниях заявила: «мама сообщила, что едет к другу». Именно так Исаенкова на протяжении нескольких лет называла Кулакова в разговорах с близкими. Кстати, с собой убитая взяла только телефон дочки. А вот Кулаков и раньше часто уезжал из дома вовсе без телефонов. По словам коллег, из-за высокой должности он страдал чем-то вроде мании преследования. Ему казалось, что его телефоны стоят на прослушке.

Из показаний Кулакова: «В ту ночь а я был дома с женой и сыном».

По данным следствия, алиби у Кулакова нет. Супруга в первых же показаниях заявила, что 1 мая они были у друзей, и сама она в тот вечер употребляла спиртные напитки. По ее словам, она легла спать рано и не знает, чем занимался муж. Была допрошена и консьержка дома, где с женой и сыном жил Кулаков. Женщина сообщила, что обычно ложится спать в 22.00, но в ту ночь якобы засиделась до трех часов. Свидетельница уверяет, что Кулаков из дома не выходил. Но оказалось, что женщина несколько лет принимает психотропные медицинские препараты. Доверять ее показаниям следствие не может.

Из показаний Кулакова: «В ночь убийства ни одно из принадлежащих мне транспортных средств мной не использовалось».

Раменское – небольшой город. Местные жители часто ходят пешком. Место убийства - пустырь, где нашли внедорожник Исаенковой, находится менее чем в километре от квартиры, которую, по данным следствия, три года снимали любовники. За аренду всегда платила сама Исаенкова, но владелец квартиры и соседи подтвердили, что пользовались ей они совместно с Кулаковым. Наличие этого жилья не отрицает и сам Кулаков. Ему пришлось объяснить следователям, почему сразу после пропажи любовницы, еще до того как было обнаружено ее тело, он решил сделать там генеральную уборку.

Место убийства - пустырь, где нашли внедорожник Исаенковой, находится менее чем в километре от квартиры, которую, по данным следствия, три года снимали любовники. Фото: СУ СК РФ по Московской области

- Квартира была полностью убрана. Создалось впечатление, что человек, пытался скрыть улики. Все свои вещи он вынес, оставив лишь одну зубную щетку, тапочки и халат Исаенковой, - рассказала «КП» криминалист Наталья Горячева.

По версии следствия, в ту ночь любовники могли находиться именно в этой квартире. Это подтверждает и странное обстоятельство со сменой одежды. По словам дочки и мужа, Исаенкова уехала из дома в юбке, а найдена была в спортивных штанах, надетых сверху капроновых колготок.

«ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ ОНА ПРИКАСАЛАСЬ»

Из показаний Кулакова: «Следствие ссылается на результаты генетических экспертиз, по заключению которых на одежде и в автомобиле потерпевшей обнаружены следы моих эпителиальных клеток. Да, у нас был контакт, в том числе и за сутки до совершенного преступления. Помимо моих ДНК в экспертизе всплывают ДНК двух иных лиц».

В машине убитой, на ее одежде обнаружены следы ДНК Кулакова. Кроме того, эксперты взяли срез одного из ногтей потерпевшей.

- По результатам исследований количество ДНК Кулакова на ногте убитой в несколько раз превышает ее собственное ДНК. Это свидетельствует о том, что это был последний человек, к которому она прикасалась, и полностью опровергает версию обвиняемого, что они виделись только за сутки до убийства. Следы ДНК с рук и ногтей исчезли бы после того, как она один раз их помыла, - пояснила Наталья Горячева. – Кроме того, из показаний дочери убитой следует, что до выхода из квартиры мама чистила обувь, после чего принимала душ. То есть на ее руках в этот момент не было следов ДНК третьих лиц.

А вот про следы ДНК других мужчин на одежде Исаенковой Кулаков не врет. Действительно экспертиза выявила еще два образца: ДНК трупов из морга, которые проходили вскрытие в один день с убитой.

Из показаний Кулакова: «Ни одна из камер наблюдения не зафиксировала ни меня, ни какое-либо транспортное средство, находящееся в моем распоряжении».

И это чистая правда. В ночь убийства камеры не работали. Как такое возможно, эксперты до сих пор ломают голову. Известно лишь, что система «Безопасной город» Раменского, куда входят 700 камер видеонаблюдения, находится в ведении муниципалитета, который в то время напрямую подчинялся самому Кулакову.

«Комсомолка» продолжает следить за этим громким делом.

В машине убитой, на ее одежде обнаружены следы ДНК Кулакова. Фото: СУ СК РФ по Московской области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Ты долго будешь портить мне жизнь?»

Роман Исаенковой и Кулакова продолжался шесть лет. И все это время Евгения ждала, пока любовник бросит жену. Мы публикуем фрагменты их переписки, которые хранились в телефоне убитой с 2013-го года:

Евгения: А если ты не будешь читать и отвечать, я напишу твоей жене на телефон: передайте Андрею)))) Подпись - Женя!

Андрей: Что происходит? Оставь и меня и мою семью в покое. Еще чуть-чуть и я скажу: будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились! Ты чего хочешь-то вообще, б...? Объясни мне!

Евгения: Ну давай говори! Я уже ничему не удивляюсь! Андрей, наступил момент, когда мне стало все равно, что ты обо мне думаешь. И я удивляюсь, как твою трусость, переходящую на визг, я не хотела замечать раньше. Напомню, что пока я твою семью не трогаю.

Андрей: Ты долго будешь портить мне жизнь?

Евгения: Мне не нравится вопрос: ты долго будешь портить мне жизнь? Я еще не начинала портить.

Андрей: Какая же ты сука! Когда человеку плохо, ты стараешься сделать еще хуже! Начинай! Порть! Хороший ты наш человек! Лучший в мире просто!

Ссоры сменялись признаниями в любви.

Евгения: А еще мне очень хорошо после сегодняшней нашей встречи.

Андрей: Кстати, это был, наверное, лучший наш день в слободе))) Писать пока не буду, неудобно, позже)

Евгения: Я тебя люблю)))

Андрей: Люблю тебя...

КСТАТИ

19 октября криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1954-м году в каждой областной и республиканской прокуратуре были созданы службы криминалистики. После создания Следственного комитета данные подразделения перешли в это ведомство, занимающееся расследованием тяжких и особо тяжких преступлений.

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