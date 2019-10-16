Ягудин показал Тотьмянину с закрытыми глазами в онкоцентре

Алексей Ягудин навестил свою супругу Татьяну Тотьмянину в онкоцентре. Фигуристке удалили желчный пузырь из-за опухоли. Знаменитый спортсмен сделал селфи с олимпийской чемпионкой после операции.

Фотография сделала в больничной палате. На снимке, который Алексей разместил в блоге, он целует любимую жену, но Татьяна Тотьмянина закрыла глаза и прячет лицо от камеры. "Не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и некрасивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без", - подписал фото Алексей Ягудин.

37-летняя Татьяна находится в онкологическом центре имени Блохина в Москве, куда буквально накануне из Минска прилетел ее супруг. Пока Тотьмянину оперировали, он находился в рабочей поездке.

Ранее 39-летний Алексей рассказал об операции, которую перенесла его жена. По словам спортсмена, хирургическое вмешательство была плановым. Олимпийской чемпионке удалили желчный пузырь, так как в нем была опухоль. "Скрывать нечего. Только госпитализировали Таню не в экстренном порядке. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается", - заявил фигурист.

Алексей Ягудин навестил свою супругу Татьяну Тотьмянину в онкоцентре.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, это не первое обращение Тотьмяниной к хирургам за последние два года. Так, в 2017-м она сломала ногу во время ледового шоу и перенесла несколько операций. В начале 2019 года фигуристка снова получила травму и вынуждена была обратиться в одну из немецких клиник. "Мне сказали, что все вмешательства, проведенные ранее, навредили тому состоянию, которое должно было улучшаться. Все ухудшалось. Текущая операция - пятая. Она была выполнена для того, чтобы исправить ошибки", - делилась спортсменка.

Татьяна Тотьмянина - пятикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира. В 2006 году в паре Максимом Марининым взяла золото Олимпийских игр. В 2016 году вышла замуж за Алексея Ягудина. Пара воспитывает двух дочерей - девятилетнюю Лизу и четырехлетнюю Мишель.