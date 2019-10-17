Как защитить свое сердце: три вопроса к кардиологу, ответы на которые стоит знать всем

Более половины смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями: инфарктом, артериальной гипертонией, инсультом. Эти цифры - не просто страшилка. Это предупреждение. Ведь сохранить здоровье и жизнь можно, если вовремя заметить симптомы, обратиться к врачу и вести правильный образ жизни.

Что делать, если у вас высокое артериальное давление или аритмия, как сохранить свое сердце здоровым? Эти вопросы можно будет напрямую задать опытному врачу на горячей линии фонда ОРБИ. С 18 по 20 октября здесь пройдут дни кардиологии.

На вопросы ответит завотделением кардиореанимации городской клинической больницы №29 им. Баумана в Москве, доктор медицинских наук Алексей Дмитриевич Эрлих.

Отметим, что на горячую линию фонда «ОРБИ» можно звонить каждый день с 09.00 до 21.00. Фонд основали люди, столкнувшиеся с инсультом в собственных семьях. Одна из задач фонда - просвещение: ведь немногие знают на какие “тревожные звоночки” обратить внимание, как защититься от инсульта. Специалисты каждый день отвечают на горячей линии на вопросы пациентов и их близких, дают советы, оказывают психологическую поддержку. Линия работает при поддержке Фонда президентских грантов.

На вопросы на горячей линии ответит завотделением кардиореанимации городской клинической больницы №29 им. Баумана в Москве, доктор медицинских наук Алексей Дмитриевич Эрлих.

ВАЖНО

Телефон горячей линии фонда ОРБИ 8 800 707-52-29

Дни кардиолога пройдут 18, 19 и 20 октября с 12.00 до 18.00 мск

Звонок бесплатный по всей России

ТРИ ВОПРОСА ВРАЧУ-КАРДИОЛОГУ

Отвечает заведующий отделением кардиореанимации городской клинической больницы №29 им. Баумана в Москве, доктор медицинских наук Алексей Дмитриевич Эрлих.

1. С какого возраста стоит регулярно обследоваться у кардиолога?

- Регулярно обследоваться у кардиолога нужно отнюдь не всем, поэтому нет такого пограничного возраста. Но для того, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшить вероятность стать пациентом кардиолога, каждый человек в любом возрасте должен избегать основных факторов развития сердечно-сосудистых болезней: не курить, иметь нормальную массу тела, ежедневно быть физически активным. Если говорить о возрасте, то с 18 лет каждый человек должен хотя бы один раз измерить себе артериальное давление, и если его значение будет равно или выше 130 на 85, стоит повторить измерение через год. Если же показатели давления будут выше или равны 140 на 90, человеку нужно срочно обратиться к врачу за консультацией. Начиная с 40 лет для мужчин и с 50 лет для женщин необходимо знать уровень холестерина и его фракций. В принципе, здоровым людям достаточно регулярно проходить профилактические осмотры, во время которых будет оцениваться риск сердечно-сосудистых заболеваний и определяться тактика лечения и обследования.

2. На какие “звоночки” обратить внимание, какие симптомы говорят о проблемах с сердцем?

О симптомах сложно говорить в отрыве от конкретного пациента и пользуясь обобщениями. Например, симптомом может быть дискомфорт (боль, сдавление, сжимание, тяжесть) в грудной клетке (особенно, в середине грудной клетки, что называется «за грудиной»), особенно, если эти симптомы появляются во время физической активности (ходьба, бег, переноска тяжестей). Важным симптомом сердечного заболевания может быть одышка, нехватка воздуха - эти признаки свойственны очень многим заболеваниям, но при их появлении обязательно как можно скорее надо обратиться к врачу. Обморочные или предобморочные состояния тоже могут быть проявлениями сердечно-сосудистых болезней. В любом случае, если вас что-то беспокоит в самочувствии, не надо оставаться наедине с болезнью или спрашивать совета у знакомых и друзей, а надо идти к врачу.

3. Что должен делать каждый, чтобы защитить сердце? Какие основные принципы профилактики?

- Про основные принципы я уже говорил ранее. Ничего сверхобычного: не курить (не начинать, даже вейпы и прочие электронные заменители сигарет, и прекратить любым возможным способом, полностью прекратив курение), поддерживать нормальный вес (такой показатель как индекс массы тела должен быть в идеале менее 25, и уж точно, менее 30), давать себе регулярную физическую нагрузку (30-60 минут в день умеренной дополнительной физической активности 5 раз в неделю: сюда относится и зарядка, и быстрая ходьба, и ходьба по лестнице, и фитнес, и пробежки, и вообще практически любая активность, даже шоппинг и уборка по дому), есть побольше любых овощей и фруктов (примерно по 200 г в день, желательно свежие или замороженные, но можно любые, в список «любых овощей» не входит картофель), есть поменьше продуктов, содержащих так называемые транс-жиры (обжарка в фаст-фудах, промышленные полуфабрикаты, в том числе замороженные, мясные изделия и мясо, подвергающееся промышленной переработке, покупные кондитерские изделия), не злоупотреблять алкоголем, знать свой уровень артериального давления, глюкозы крови, уровня липидов крови, и при их повышении сразу обратиться к врачу за советом.