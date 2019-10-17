Анджелина Джоли опять обзавелась рогами

Первая «Малефисента» вышла пять лет назад. Это был римейк классического диснеевского мультфильма «Спящая красавица», вышедшего еще в 1959 году. Римейк был с фигой в кармане: фокус смещался с невинной красавицы Авроры на злую колдунью, магическим образом погрузившую ее в летаргический сон. Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами. Один, которого она сильно любила, ее предал - и она в отместку накладывала заклятье на его новорожденную дочь. Впрочем, впоследствии проникалась к ней большой любовью и сама это заклятье снимала.

Постмодернистская, феминистская сказка (в которой один мужчина оказывался мерзавцем, а другой, прекрасный принц - каким-то импотентом, неспособным на поцелуй истинной любви) собрала в прокате 758 миллионов долларов. Одной из главных причин тому стала Анджелина Джоли - одна из последних на планете настоящих кинозвезд, наделенная каким-то почти неземным магнетизмом. Посмотреть на нее с рогами и скулами (то и другое не сильно ее портило) захотели целые толпы людей. Это, увы, был последний шанс увидеть ее в нормальном кино перед пятилетним перерывом, за время которого она озаботилась профилактикой рака (и перенесла ряд крайне неприятных операций), сняла вымученную артхаусную мелодраму «Лазурный берег» и официально вышла замуж за Брэда Питта, чтобы почти сразу с ним расстаться. Но дурацкая пауза заканчивается, и Джоли возвращается в кино, снова в роли Малефисенты.

Первая «Малефисента» вышла пять лет назад. Это был римейк классического диснеевского мультфильма «Спящая красавица»

Казалось бы, в первом фильме про нее все уже рассказано - но лишние 758 миллионов долларов на дороге не валяются, и сценаристы студии Walt Disney, поскрипев мозговыми извилинами, оснастили сказку продолжением. Принцесса Аврора все-таки решает выйти замуж за робкого принца Филипа (его теперь играет другой актер - не Брентон Туэйтс, а Харрис Дикинсон, хотя не факт, что вы это заметите). У принца есть родители. Отец, король Джон - еще туда-сюда, нормальный, а вот мать, королева Ингрит (Мишель Пфайффер) - настоящая ехидна, коварная тварь, ненавидящая всех волшебных лесных созданий и мечтающая их уничтожить. Пригласив Аврору с грозной Малефисентой на торжественный ужин, она провоцирует фею на истерику (это нетрудно). Разражается страшнейший скандал, в результате которого Малефисенту едва не убивают. По счастью, ее вовремя спасает какое-то существо, очень на нее похожее. Оказывается, что Малефисента - не одна такая рогатая и крылатая - на свете существует еще много «темных фей» обоего пола и самых разных цветов кожи; раньше они обитали по всему миру, но их много лет травили такие, как Ингрит, и теперь все уцелевшие сбились в одну коммуну. Теперь их племя намерено дать людям последний и решительный бой. И Малефисента (которая знакома с магией и к тому же, как выясняется, унаследовала кое-какие полезные свойства от прародительницы фей, птицы Феникса) - их главное оружие.

Казалось бы, в первом фильме все уже рассказано - но лишние 758 миллионов долларов на дороге не валяются

Кто-то из западных критиков остроумно заметил, что Джоли с ее внушительными компьютерными крыльями играет в этом фильме женскую версию Бэтмена, а Пфайффер снова изображает одну из его ключевых противниц - Женщину-кошку. Естественно, после долгой битвы, занимающей весь второй час фильма (небо покрыто малиновым дымом от взрывов и заполнено сотнями силуэтов летящих фей) Пфайффер окажется посрамлена. Нечего думать, что только белые бесхвостые люди имеют право на жизнь - пусть расцветают сто цветов, и феи, и пикси, и всякие древообразные монстры. Малефисента, в очередной раз избавившись от желчности, начнет утверждать идеалы биоразнообразия и добрососедства, и закончится все общим весельем, немного напоминающим конкурс «Евровидение» и даже опережающим его по части творческих находок (там, кажется, пока не додумались вывести на сцену комическую козу в жемчугах). Но в чисто актерском плане Пфайффер одним движением брови выигрывает этот фильм у Джоли, которая за время простоя словно сама стала немного древообразной. Иногда кажется, что Малефисенту она играет на автопилоте и во сне, ни на сантиметр не отступая от найденных пять лет назад решений (главное из которых - зловещее «Так, так, так», предвещающее наступление очередного припадка гнева).

Впрочем, главный сюрприз этого фильма - то, что Малефисента неожиданно находит настоящего мужика - героического фея по имени Борра (Эд Скрейн, игравший злодея в первом «Дэдпуле»). Вопреки своим токсическим феминистским воззрениям, она начинает подозревать, что и мужчина сможет подарить поцелуй настоящей любви, да и не один, да и не только поцелуй. По крайней мере, взгляды, которые Джоли бросает на Скрейна, дают основание думать, что в третьем фильме (если мы все до него доживем) крылатая героиня окончательно сменит раздражение на милость, оказавшись в окружении целого выводка маленьких Малефисент.

Малефисента 2: Владычица тьмы Русский тизер-трейлер (2019).

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