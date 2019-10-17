2019-10-16T21:55:24+03:00
Звезды

Анджелина Джоли опять обзавелась рогами

В прокат выходит «Малефисента: владычица тьмы», продолжение сказки про не очень злую, но очень раздражительную фею
Денис КОРСАКОВ
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В прокат выходит «Малефисента: владычица тьмы».В прокат выходит «Малефисента: владычица тьмы».Фото: кадр из фильма
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Первая «Малефисента» вышла пять лет назад. Это был римейк классического диснеевского мультфильма «Спящая красавица», вышедшего еще в 1959 году. Римейк был с фигой в кармане: фокус смещался с невинной красавицы Авроры на злую колдунью, магическим образом погрузившую ее в летаргический сон. Выяснялось, что Малефисента, несмотря на рога и пугающе острые скулы, на самом деле не столько злая, сколько обиженная - жизнью, и особенно мужчинами. Один, которого она сильно любила, ее предал - и она в отместку накладывала заклятье на его новорожденную дочь. Впрочем, впоследствии проникалась к ней большой любовью и сама это заклятье снимала.

Постмодернистская, феминистская сказка (в которой один мужчина оказывался мерзавцем, а другой, прекрасный принц - каким-то импотентом, неспособным на поцелуй истинной любви) собрала в прокате 758 миллионов долларов. Одной из главных причин тому стала Анджелина Джоли - одна из последних на планете настоящих кинозвезд, наделенная каким-то почти неземным магнетизмом. Посмотреть на нее с рогами и скулами (то и другое не сильно ее портило) захотели целые толпы людей. Это, увы, был последний шанс увидеть ее в нормальном кино перед пятилетним перерывом, за время которого она озаботилась профилактикой рака (и перенесла ряд крайне неприятных операций), сняла вымученную артхаусную мелодраму «Лазурный берег» и официально вышла замуж за Брэда Питта, чтобы почти сразу с ним расстаться. Но дурацкая пауза заканчивается, и Джоли возвращается в кино, снова в роли Малефисенты.

Первая «Малефисента» вышла пять лет назад. Это был римейк классического диснеевского мультфильма «Спящая красавица»

Первая «Малефисента» вышла пять лет назад. Это был римейк классического диснеевского мультфильма «Спящая красавица»

Казалось бы, в первом фильме про нее все уже рассказано - но лишние 758 миллионов долларов на дороге не валяются, и сценаристы студии Walt Disney, поскрипев мозговыми извилинами, оснастили сказку продолжением. Принцесса Аврора все-таки решает выйти замуж за робкого принца Филипа (его теперь играет другой актер - не Брентон Туэйтс, а Харрис Дикинсон, хотя не факт, что вы это заметите). У принца есть родители. Отец, король Джон - еще туда-сюда, нормальный, а вот мать, королева Ингрит (Мишель Пфайффер) - настоящая ехидна, коварная тварь, ненавидящая всех волшебных лесных созданий и мечтающая их уничтожить. Пригласив Аврору с грозной Малефисентой на торжественный ужин, она провоцирует фею на истерику (это нетрудно). Разражается страшнейший скандал, в результате которого Малефисенту едва не убивают. По счастью, ее вовремя спасает какое-то существо, очень на нее похожее. Оказывается, что Малефисента - не одна такая рогатая и крылатая - на свете существует еще много «темных фей» обоего пола и самых разных цветов кожи; раньше они обитали по всему миру, но их много лет травили такие, как Ингрит, и теперь все уцелевшие сбились в одну коммуну. Теперь их племя намерено дать людям последний и решительный бой. И Малефисента (которая знакома с магией и к тому же, как выясняется, унаследовала кое-какие полезные свойства от прародительницы фей, птицы Феникса) - их главное оружие.

Казалось бы, в первом фильме все уже рассказано - но лишние 758 миллионов долларов на дороге не валяются

Казалось бы, в первом фильме все уже рассказано - но лишние 758 миллионов долларов на дороге не валяются

Кто-то из западных критиков остроумно заметил, что Джоли с ее внушительными компьютерными крыльями играет в этом фильме женскую версию Бэтмена, а Пфайффер снова изображает одну из его ключевых противниц - Женщину-кошку. Естественно, после долгой битвы, занимающей весь второй час фильма (небо покрыто малиновым дымом от взрывов и заполнено сотнями силуэтов летящих фей) Пфайффер окажется посрамлена. Нечего думать, что только белые бесхвостые люди имеют право на жизнь - пусть расцветают сто цветов, и феи, и пикси, и всякие древообразные монстры. Малефисента, в очередной раз избавившись от желчности, начнет утверждать идеалы биоразнообразия и добрососедства, и закончится все общим весельем, немного напоминающим конкурс «Евровидение» и даже опережающим его по части творческих находок (там, кажется, пока не додумались вывести на сцену комическую козу в жемчугах). Но в чисто актерском плане Пфайффер одним движением брови выигрывает этот фильм у Джоли, которая за время простоя словно сама стала немного древообразной. Иногда кажется, что Малефисенту она играет на автопилоте и во сне, ни на сантиметр не отступая от найденных пять лет назад решений (главное из которых - зловещее «Так, так, так», предвещающее наступление очередного припадка гнева).

Впрочем, главный сюрприз этого фильма - то, что Малефисента неожиданно находит настоящего мужика - героического фея по имени Борра (Эд Скрейн, игравший злодея в первом «Дэдпуле»). Вопреки своим токсическим феминистским воззрениям, она начинает подозревать, что и мужчина сможет подарить поцелуй настоящей любви, да и не один, да и не только поцелуй. По крайней мере, взгляды, которые Джоли бросает на Скрейна, дают основание думать, что в третьем фильме (если мы все до него доживем) крылатая героиня окончательно сменит раздражение на милость, оказавшись в окружении целого выводка маленьких Малефисент.

Малефисента 2: Владычица тьмы Русский тизер-трейлер (2019).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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