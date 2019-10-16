2019-10-16T19:17:07+03:00
Звезды

Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии

Фигуристка выбирала, где лечиться: в России или Израиле
Ирина ВИКТОРОВА
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У самой Татьяны настрой боевойУ самой Татьяны настрой боевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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37-летней фигуристке Татьяне Тотьмяниной вчера удалили желчный. Плановая операция была назначена, так как незадолго до этого при обследовании доктора обнаружили новообразование в желчном пузыре. Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в социальных сетях рассказали о состоянии Татьяны Тотьмяниной и первых результатах, полученных после операции.

Рассказывает заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы Данил Подлужный: «У пациентки был довольно распространённый случай – полипоз желчного пузыря. Она была госпитализирована для выполнения лапароскопической холецистэктомии со срочным гистологическим исследованием. Почему срочным? Для того чтобы узнать интраоперационно, то есть во время операции – есть опухоль или нет. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено».

Татьяна Тотьмянина с семьей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Тотьмянина с семьейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У самой Татьяны настрой боевой, она уже встает и в ближайшие дни готовится к выписке: «После обследования, когда зашла речь о госпитализации, отпросилась у врачей в Сочи на выступление в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта». Отменить праздник, которого ждут тысячи зрителей, я не могла. Успех, полный зал, гром аплодисментов и сразу, с самолёта – на Каширку. Волнений не было, врачам такого авторитетного центра я доверяю полностью. Был вариант прооперироваться в Израиле, но я выбрала наших специалистов. Всё прошло на высшем уровне!»

3 ноября Татьяна Тотьмянина участвует в юбилейном вечере Игоря Крутого с оригинальной программой. В ближайшие два месяца у фигуристки в графике стоит около 40 ледовых спектаклей - Татьяна Тотьмянина уверена, что проведет их в полной спортивной готовности.

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У 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить орган. Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а новообразование отправили на проведение гистологического исследования. Татьяна чувствует себя хорошо, и через два дня будет дома с дочками. Многие сообщили, что операция была экстренной. Но это не так: Татьяна выбирала день госпитализации, ориентируясь на график ледовых шоу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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