Ученые объяснили, как гаджеты воруют наше время и превращают его в деньги

Сказка о потерянном времени

На днях я прикончил «Яндекс. Дзен». Задушил эту тварь своими собственными руками прямо на рабочем компьютере. Отыскать кощееву смерть в настройках браузера было не сложно. Гораздо труднее было распутать само уголовное дело и вычислить киллера - того, кто убивал мое время. Как это часто бывает в детективных романах, преступником оказался «садовник». Тот, кто ловко притворялся твоим помощником. Стоило открыть новую вкладку браузера, как этот злодей искушал меня соблазнами:

- У тебя ведь есть дети! - давил искуситель на слабое место. - Почитай невероятный, восхитительный материал о том, как воспитать самых лучших в мире детей, который написан только для тебя!

И ты, разинув уши, читаешь дикую смесь из занимательной чепухи, банальных советов и прописных истин. Ты пытаешься выбраться из этого болота, но убийца уже завладел твоим вниманием. И тебе скормят шокирующее видео или зловещую тайну, которую тебе отродясь не хотелось знать… Вынырнув из этого мутного потока новостей, ты понимаешь, что «серфил» в интернете кучу времени, но ничего не сделал из того, что запланировал. Тебя просто развели с помощью алгоритмов, вычисляющих по твоим поисковым запросам, чем ты живешь и интересуешься. Но ты понял это поздно! Время, которое у тебя украл убийца, злые волшебники где-то уже превратили в звонкую монету. Стоило убить «Дзен» и дышать стало легче. Но гидра лишилась только одной головы. Остались другие подельники: смартфон, две социальные сети, где у меня есть аккаунты, почтовые сервисы с тоннами спама, мессенджеры, которые заваливают бесконечными уведомлениями…

Проверяем смартфон раз в 6 минут

IT-компании вкладывают огромные деньги в технологии, которые взламывают наш мозг и управляют нашим вниманием. Надо признать, они добились в этом деле впечатляющих результатов. Подсчитано, что количество отвлекающих факторов с появлением гаджетов увеличилось в десятки и сотни раз. В 2013 году пользователь проверял свой смартфон 150 раз в день. То есть приблизительно один раз в 6 минут, он смотрел прогноз погоды, справлялся о счете футбольного матча, узнавал, кто поставил «лайки» к его новой фотографии в соцсетях. Другое исследование 2016 году выяснило, что в ежедневно мы 2617 раз притрагиваемся к своему телефону - сюда входят и разовые нажатия, когда мы проверяем уведомления, и серийные, когда печатаем сообщения. Не уверен, что к своей девушке вы прикасаетесь столь же часто. А время, когда мы пялимся на экран телефона, в среднем составляет 2 часа 25 минут в день!

Попробуем разобраться, какими способами люди по ту сторону экрана манипулируют нашим вниманием.

Эффект «бездонной» тарелки

Как заставить пользователя забыть обо всем на свете и часами листать ленту «Яндекс. Дзен» или социальных сетей? Механизм, который придумали разработчики, лучше всего можно объяснить на примере знаменитого опыта, бывшего профессора Корнелльского университета Брайана Уэнсинка. Он специализировался на изучении потребительских привычек и стал лауреатом Шнобелевской премии-2007 за исследование о том, почему мы много едим. Ученый доказывал, что обжорство может быть спровоцировано тем, что мы не можем визуально правильно оценить размер порции. То есть мы едим глазами, а не желудком. Для этого он усаживал участников эксперимента за стол и наливал им в тарелки томатный суп-пюре. Задача волонтеров заключалась в том, чтобы есть суп до тех пор, пока они не удовлетворят чувство голода. При этом некоторые тарелки были сделаны с «секретом», к ним подсоединялись трубки, через которые суп незаметно подливали. Оказалось, что люди, хлебавшие варево из «бездонных» тарелок съедали на 73 процента больше. И хотя впоследствии диетологи этот опыт раскритиковали, информационные блюда для пользователей электронных устройств готовятся именно по этому «рецепту». Новостная лента сконструирована по принципу «бездонной» тарелки, вы не можете долистать ее до конца, даже если будете крутить колесо «мыши» целый день. Вам на голову все время будет сыпаться все новый и новый контент. По этой же причине плееры видеохостингов, например того же YouTube, автоматически начинают проигрывать следующее видео, если вы зазевались на несколько секунд. Посмотрели одну серию сериала? Вам тут же загружают вторую!

Наше природное любопытство и функции вроде автоматического проигрывания в итоге генерируют огромное количество трафика.

Жажда одобрения

Человек общественное животное. Наша самооценка во многом зависит от того, получаем ли мы одобрение со стороны социального окружения. Мы чрезвычайно озабочены тем, что думают о нас окружающие. Тристан Харрис, бывший эксперт компании Google по вопросам этики, а ныне основатель Центра гуманных технологий, утверждает, что сейчас социальное одобрение - это мощный инструмент манипуляции нашим сознанием со стороны цифровых гигантов.

Например, с его помощью формируется зависимость от «лайков». Когда мы обращаемся к миру с каким-то посланием (допустим, выставляем фотографию из отпуска в соцсети), мы с замиранием сердца ждем обратной реакции. И когда наши зачастую неведомые сетевые друзья ставят «класс», мы понимаем, что кому-то нужны на этой земле. Но на самом деле мы нужны алгоритму, который выбирает кому, из пользователей предложить «лайкнуть» новый контент. Нашими отношениями дирижируют разработчики соцсетей.

Вот к вам постучался в друзья некий пользователь. Вы думаете, что это его инициатива? Ничего подобного, просто он отреагировал на предложение «Фейсбука» или «Одноклассников». И вот вы бросаете все дела и добросовестно исследуете страницу нового друга. Или ставите ответный лайк человеку, которому понравилось ваше фото. Вы думаете, что таким образом поддерживаете свои социальные отношения. Но на самом деле оповещениями о лайках и дружбе вас заставляют вернуться в социальную сеть, чтобы вы снова поглощали интеллектуальный фаст-фуд из «бездонной тарелки». Миллионы людей под влиянием алгоритмов делают тоже, что и вы, и помогают корпорациям зарабатывать огромные деньги.

Страх оторваться от коллектива

Стадное чувство это очень мощная вещь. На протяжении сотен тысяч лет эволюции человек с молоком матери всосал правило - нет ничего страшнее, чем отбиться от племени и остаться одному в изоляции. Именно поэтому мы бесчисленное количество раз проверяем уведомления, заглядываем в новости или френдленту - нас пугает страх пропустить важное сообщение. Вдруг «племя» снимается со стоянки, а мы не в курсе?

Технологии активно используют эту паранойю, эксплуатируя нашу потребность в социальном взаимодействии. Например, у подавляющего большинства мессенджеров и социальных сетей есть функция, которая сигнализирует отправителю, что его сообщение прочитано. Для чего это делается? Помимо всего прочего, это налагает на вас обязательство снова зайти в сеть и ответить (это знак вежливости, ведь твой визави знает, что письмо доставлено). Тристан Харрис считает, что методы отвлечения внимания доведены корпорациями до такого совершенства, что это уже наносит ущерб психике человека, делает его слишком зависимым от технологий. Он предлагает изменить порядок уведомлений. В частности, настроить мессенджеры и соцсети так, чтобы на смартфон приходили сигналы только от тех людей, кого ты знаешь напрямую. Тогда не нужно будет бросаться к телефону всякий раз, когда новым постом разродится Криштиану Роналду, на Инстаграм которого ты подписан.

А напоследок еще один ценный совет. Цифровые гиганты, конечно, делают все, чтобы манипулировать нашим сознанием. Но очень часто мы сами рады попасть в зависимость от гаджетов. Иногда потому, что потеряли уверенность в себе или цель в жизни, а приложения и игры не дают нам остаться наедине со своими неприятными мыслями. В таких случаях надо прежде всего разобраться с самим собой. Смартфон открывает на какое-то время дверь в мир приятных иллюзий, но не поможет уйти от проблем.