Разоружить сержанта МарьИвановну

История с учительницей Екатериной Тураносовой, которую родители обвиняют в избиении учеников, казалось бы, совершенно прозрачна. Есть видео, где зафиксировано явное рукоприкладство, заведено уголовное дело.

Я посмотрела видео. Оно, конечно, ножом по сердцу. Тут все вместе: и то, что дети совсем маленькие – начальная школа, и то, что она бьет по голове (хотя какая разница, и по попе тоже больно), и то, что это коррекционная школа – многие дети не разговаривают, с особенностями развития. Да и вообще, детей бить нельзя. Ни больных, ни здоровых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738069" frameborder="0"></iframe> Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей.

Но я сейчас немного выступлю адвокатом дьявола и скажу пару слов о том, с чем сегодня сталкиваются в целом учителя, которые потом срываются на крик, на подзатыльники, на угрозы.

Педагоги сталкиваются с огромным прессингом со стороны родителей, которые общаются из позиции «вы мне должны». С хамством учеников, которое зачастую одобряется родителями, потому что – см. выше - «вы мне должны». С прессингом департамента образования и администрации школы. С тем, что все школы участвуют в гонке, чтобы попасть в рейтинг. Учитель сегодня – это самая бесправная профессия. Никаких рычагов давления на учеников нет: нельзя выгнать из класса, нельзя оставить на второй год. Профессиональное выгорание здесь понятно и прогнозируемо. И что? А ничего.

... В начале 2000-х я попала в санаторий, где проходили восстановление бойцы спецназа после Чечни. Тогда наконец-то учли опыт афганской войны и Первой Чеченской, и стали всерьез относиться к посттравматическому синдрому. После того, как у проверенных бойцов «срывало башню» на гражданке, начали говорить о психологической разгрузке и помощи. Потому что человек не может все время на пределе.

Учителя тоже на передовой. Но куда может пойти учитель со своими проблемами? Увы, никуда.

Школьные психологи работают только с детьми. Да, он может поговорить с учителем, но это будет скорее одолжение.

Пойдет ли учитель к частному психологу? Нет. До сих пор помощь психолога считается каким-то барством.

Понять, что у "сержанта МарьИвановны" приближается выгорание на его повседневной передовой, как правило, может только специалист. Человек сам про себя очень плохо понимает. Особенно, если не болит. А что может болеть у учителя? Язва на нервной почве? А кто сейчас здоровый?

Самому себе признаться, что тебе нужна психологическая помощь – это просто невозможное геройство. Наши люди не признаются в этом. В пьянстве признаются. В прелюбодеяниях признаются. В необходимости психологической помощи – нет, тут мы – кремень!

Но представим самую идеальную картину. Учитель понял, что он на грани. И решил искать помощи. Где?

После многочисленных опросов учителей мне удалось узнать, что где-то в недрах Московского городского дома учителя есть вроде служба психологической помощи. Но учителя об этом говорили, «где-то, кто-то, слышал» – заповедное место. Зашла на сайт Дома учителя тоже ничего не нашла про психологическую помощь.

Я не снимаю ответственности с учителя за то, что она подняла руку на ребенка. Я понимаю родителей, которые защищались, как могли и установили камеры в классе. И кстати, это не плохо. Вот у нас в классах тоже камеры, кстати. И это спасало несколько раз от клеветы с обеих сторон.

Но я за то, чтобы к учителю тоже относились как к человеку. Чтобы о его психологическом комфорте тоже кто-то подумал. Потому что я – мама, я хочу, чтобы у моих детей был учитель с крепкой нервной системой.

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Педагога коррекционной школы в Москве уволили за избиение детей

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