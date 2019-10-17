2019-10-16T23:51:57+03:00
Общество

Более 40 субъектов РФ завершили программы первого года реализации нацпроекта "Безопасные дороги"

По словам зампреда правительства РФ Максима Акимова, в целом объем работ по устройству дорожного покрытия превышает 86% по стране
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России более 40 субъектов завершили дорожные программы первого года реализации нацпроектаВ России более 40 субъектов завершили дорожные программы первого года реализации нацпроектаФото: "КП" Архив
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Зампред правительства РФ Максим Акимов заявил, что в России 43 субъекта завершили или заканчивают дорожные программы первого года реализации национального проекта. Об этом он рассказал на всероссийском семинаре-совещании «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год».

В мероприятии в рамках первого дня Международной специализированной выставки "Дорога 2019" также приняли участие: заместитель: министр транспорта РФ Евгений Дитрих, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Со своей стороны Максим Акимов выразил признательность субъектам, которые перестроили свою работу с учетом замечаний, и регионам, которые завершили дорожные программы 2019 года в рамках нацпроекта. Отмечается, что в целом объем работ по устройству дорожного покрытия превышает 86 %.

- Через 5 лет, с учетом того, что первый год завершен, важно получить инновационный, интеллектуальный, насыщенный лучшими мировыми практиками, самыми современными решениями дорожно-строительной комплекс, - заявил Акимов.

При этом Евгений Дитрих подчеркнул, что нужно обращать внимание на показатели повышения безопасности, обеспечить четкое планирование мероприятий, чтобы в 2019 году заключить контракты и выйти на выполнение дорожных работ в следующем году.

- Сегодня мы видим на площадке то, что 10 лет назад нельзя было представить — настолько дорожная отрасль шагнула вперёд и те институты, которые работают на благо развития России, - отметил Евгений Москвичев.

Кроме того, все участники совещания отметили положительную динамику в решении вопросов повышения уровня безопасности на дорогах.

- Нынешнее мероприятие даст большой эффект для достижения совместной цели — по сокращению ДТП и минимизации их последствий, чтобы в 2030 году максимально приблизиться к нулевой смертности, - подытожили участники мероприятия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по заявлению эксперта, более 20% смертельных ДТП на российских дорогах происходит по вине водителей-иностранцев. В Общественной палате РФ выразили обеспокоенность тем, что большинство таксистов – это мигранты без лицензии, готовые работать по 18 часов в сутки, засыпают за рулем и создают аварийные ситуации на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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