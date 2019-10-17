2019-10-17T15:56:48+03:00
Политика

Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»

Действительно ли Киев создал оружие, угрожающее «обнулить» российский Черноморский флот? Ответ на этот вопрос искал наш военный обозреватель Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦ
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Макет ракеты "Блискавка" на выставке в Киеве.Макет ракеты "Блискавка" на выставке в Киеве.Фото: YouTube
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С подачи китайского интернет-портала Sohu пошла гулять хлесткая сенсация: «Для противостояния России Украина создала гиперзвуковую ракету «Молния»! С ее помощью Киев рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту России и контролировать всю акваторию моря».

И откуда же у этой бравурной новости ноги растут? С 8 по 11 октября в Киеве проходила выставка "Оружие и безопасность-2019". Там КБ "Южное" (Днепр) и представило народу макет (макет!) ракеты «Блискавка» (по-русски - «Молния»). Украинские конструкторы аж слюной брызгали, восторженно рассказывая про характеристики своего изделия. И хотя ракета, по строгому счету, представляет собой лишь муляж, ее создатели хвастливо заявляют, что их «Молния» превзошла российский аналог - ракету Х-31 - и по максимальной скорости, и по дальности. Но при этом уже без патетики и не столь громко добавляли «по нашим расчетам». Хоть в этом не слукавили, выдавая желаемое за действительное.

Новая ракета - детище КБ "Южное" из Днепра.

Новая ракета - детище КБ "Южное" из Днепра.

А что же думают российские военспецы про разрекламированную китайцами украинскую «Молнию»? Послушаем известного военного эксперта Константина Сивкова:

- В советские времена ракеты Х-31 имелись на вооружении Черноморского флота и авиации, которые базировались на территории УССР. И после 1991 года все это досталось Украине по наследству. Потому в данном случае речь идет не о разработке новой сверхзвуковой ракеты, а о попытках модернизировать ракету Х-31. Но это в лучшем случае.

Советская ракета Х-31 была принята на вооружение в 1989 году. Фото: ru.wikipedia.org

Советская ракета Х-31 была принята на вооружение в 1989 году.Фото: ru.wikipedia.org

А в худшем – они просто пытаются восстановить боеспособность имеющихся у них ракет. Потому что для разработки новой сверхзвуковой ракеты на Украине сегодня нет научно-технического потенциала. Последние 5 лет украинской истории свидетельствуют, что они вообще ничего сделать не могут. Если же украинским специалистам удастся восстановить боеспособность ракет – это, конечно, повысит военные возможности Украины. Но для того, чтобы их применить, надо восстановить пусковые установки и соответствующую авиацию. А это тоже под вопросом, учитывая сегодняшние возможности Украины.

КСТАТИ

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На Украине представили макет ракеты Блискавка .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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