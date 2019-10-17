Украина разрабатывает сверхзвуковую ракету для контроля Черного моря
Украина приступила к разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния", с помощью которой планируется установить контроль над акваторией Черного моря. К такому выводу пришли авторы статьи на китайском информационном портале Sohu.
По словам конструкторов, "Молния" почти равна по возможностям российской Х-31, но развивает более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска. Точных характеристик пока нет. Известно лишь, что в украинской ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения.
"С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", - говорится в материале.
Сайт kp.ru писал, что Киев давно пытается усилить свое влияние в регионе. Например, в конце прошлого года Рада приняла закон, расширяющий контроль Украины над Черным морем на 12 морских миль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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