2019-10-17T09:18:15+03:00
Политика

Украина разрабатывает сверхзвуковую ракету для контроля Черного моря

В Киеве рассчитывают создать угрозу Черноморскому флоту России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев хочет усилить свое влияние в регионеКиев хочет усилить свое влияние в регионеФото: Евгения ГУСЕВА
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Украина приступила к разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Молния", с помощью которой планируется установить контроль над акваторией Черного моря. К такому выводу пришли авторы статьи на китайском информационном портале Sohu.

По словам конструкторов, "Молния" почти равна по возможностям российской Х-31, но развивает более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска. Точных характеристик пока нет. Известно лишь, что в украинской ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения.

"С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту-гегемону", - говорится в материале.

Сайт kp.ru писал, что Киев давно пытается усилить свое влияние в регионе. Например, в конце прошлого года Рада приняла закон, расширяющий контроль Украины над Черным морем на 12 морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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