"Что же ты наделал?": Тимати умоляют сменить имя новорожденному сыну

Несколько часов назад стало известно, что у рэпера Тимати родился долгожданный наследник. Малыша назвали в честь погибшего друга музыканта Ратмира Шишкова. И этот факт очень встревожил самых преданных поклонников звезды.

Ратмира Шишкова много лет нет в живых. Он погиб в страшной аварии в 2007 году. Парню было всего 19 лет. Mercedes, в котором он был вместе с друзьями, спровоцировал аварию и на скорости 220 километров в час, пролетев на красный сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg. ДТП случилось на пересечении Садовой-Спасской улицы и Орликова переулка. От удара в Mercedes вспыхнул бензин, и машина взорвалась на глазах у бежавших на помощь очевидцев. Зеваки утверждали, что за водителем Mercedes гналась патрульная машина. Водитель иномарки нарушал правила, и его пытались остановить. В итоге вместе с Ратмиром заживо сгорели трое его друзей-музыкантов и подруга.

Тимати тяжело переживал потерю близкого человека. Они дружили со времен "Фабрики звезд - 4". Во время участия в нашумевшем проекте молодые люди тогда объединились с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой, образов группу "Банда". Коллектив распался после смерти Шишкова.

Малыша назвали в честь погибшего друга музыканта Ратмира Шишкова.Фото: Рамиль ГАЛИ

Рэпер все эти годы не забывал друга. Он общался с семьей Ратмира и часто виделся с его дочерью Стефанией. Девочка родилась через два часа после смерти Шишкова. Видимо, назвать сына в честь друга Тимати мечтал давно. И вот спустя 12 лет после трагедии счастливый отец осуществил задуманное. Радостью Тимур Юнусов поделился в блоге, опубликовав серию фото, на которых держит долгожданное чадо.

simona280 При непосредственном участии Тимати, made by Анастасия Решетова. Встречайте! Юнусов Ратмир Тимурович!

Однако поклонники артиста пришли в ужас, узнав, что малыш получил имя человека со столь трагичной судьбой. Народ стал умолять рэпера назвать сына по-другому.

"Нельзя называть в честь умершего. Это плохо", "Что же ты наделал?", "Малыш может взять его судьбу!" "Дело конечно его. Но есть суеверия, что может судьбу повторить", "Тимати, может не надо так играть с жизнью? Дай мальчику другое имя", "Жуть какая! Теперь все, глядя на его сына, будут думать о том, как Шишков заживо сгорел", "Тимати, ты подверг новорожденного сына смертельной опасности. Я буду молиться о здравии младенца", "Назвав наследника именем умершего в муках Ратмира Шишкова, ты забыл о неокрепшей душе сына", "Весь негатив передастся малышу, названному в честь Ратмира", "Я не спала всю ночь, так переживаю из-за этого имени. Плохая примета", - волнуются верящие в приметы фанаты рэпера.

simona280 Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!

Другая же часть поклонников артиста возмутилась столь нелепыми высказывания. Разгорелся настоящий скандал! Обыватели в комментариях под постом Тимати спорят уже несколько часов. "Если вы называете в честь умершего, он еще больше будет его защищать и беречь. Как ангел хранитель", "Что за бабушкины сказки! Бред", "Это очень трогательный поступок. Тима молодец!" "Ну какие у нас темные люди. Нет бы порадоваться за младенца и отца. Такие они трогательные на фотках. А поступок Тимона - благородный".