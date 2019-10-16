Невеста Тимати родила сына

Анастасия Решетова родила сына. Ее возлюбленный рэпер Тимати присутствовал на родах. Здоровый мальчик родился в элитном роддоме. Счастливый отец поделился серией снимков с младенцем.

На фото, которыми поделился счастливый Тимати из роддома, он нежно держит младенца на руках и целует его. "Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г. Москва", - гласит подпись к фото.

Поклонники порадовались и засыпали новоявленных родителей комплиментами. Многие отметили, что младенца назвали в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова. Он, его трое друзей-музыкантов и подруга погибли в страшной аварии в центре Москвы несколько лет назад. ДТП случилось на пересечении Садовой-Спасской улицы и Орликова переулка, когда столкнулись Volkswagen Touareg и Mercedes, в котором находились пять человек. От удара в Mercedes вспыхнул бензин, и машина взорвалась на глазах у бежавших на помощь очевидцев.

timatiofficial Юнусов Ратмир Тимурович

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад Анастасия Решетова собрала сумку в роддом, дабы не суетиться, когда придет время. Кроме этого модель огорошила признанием. 23-летняя Анастасия объявила себя замужней женщиной, отвечая на вопросы подписчиков. Девушка заявила, мол, у нее новый статус. "Не пойму ты замужем? Хочешь или хотела бы?", - интересовались фанаты. "За мужем", - написала модель.

Напомним, Тимати и Решетова обручились в начале 2019 года. Предложение артист сделал своей избраннице на фоне Эйфелевой башни. В знак любви рэпер преподнес возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом. Фотографиями счастливого событиями модель хвасталась в блоге.

Теперь у Тимати двое детей. Старшую дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова. Воспитанием малышки занимается мама рэпера Симона Юнусова.