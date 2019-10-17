Эко-активисты достали жителей Лондона

Ничто не предвещало беды для сотен лондонцев, направлявшихся сегодня рано утром в финансовый центр на работу. Некоторые, возможно, даже мечтали выспаться по дороге. Но не тут-то было - в их планы вероломно вмешались активисты организации Extinction Rebellion, которые ворвались на станцию метро "Кэннинг-Таун" и взобрались на крышу поезда.

Оказывается, столь престранным образом они требовали от британского правительства принять меры, чтоб помешать изменению климата.

Развернуть свои баннеры с лозунгами бунтари не успели - в них полетела еда, заботливо приготовленная пассажирами для своего обеденного перекуса. Однако, это не помогло согнать активистов с крыши - их пришлось стаскивать с вагонов, после чего обе стороны пошли в рукопашную.

Защитники климата подрались с пассажирами метро в Лондоне.

Сотрудник метро попытался было разнять дерущихся, но безуспешно - мотивация у пассажиров была явно сильнее: «Мне нужно на работу, я должен кормить своих детей!», - кричал один из них. А двоих из лагеря активистов без церемоний протащили по платформе за то, что они снимали происходящее на мобильники.

Похожие акции природозащитники устроили сегодня еще на нескольких станциях лондонского метро - все поближе к центру. К счастью, никто серьезно не пострадал, но четверых активистов арестовали.

Защитники климата устроили беспорядки в лондонском метро.

Выходки радетелей за экологию уже порядком достали городские власти — то на здание министерства с транспарантом влезут, то на самолет в аэропорту. Буквально на днях Скотлэнд-Ярд запретил всяческие протесты. Это случилось после «недели гражданского неповиновения» группы Extinction Rebellion - тогда задержали почти полторы тысячи человек.

Впрочем, бунтари так легко не сдаются - на конец октября уже намечены новые акции. Похоже, дело Греты Тунберг живет и процветает. Но то, что простительно девочке-подростку с множественными расстройствами личности, вряд ли можно спустить с рук взрослым людям с экстремистскими нравами.