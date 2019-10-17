Форум «Каждый ребёнок достоин семьи» фонда Натальи Водяновой собрал более 500 участников

С 14 по 16 октября 2019 года в Москве прошел VIII Международный Форум «Каждый ребёнок достоин семьи». Форум – ежегодное мероприятие фонда «Обнажённые сердца» для семей, воспитывающих детей и молодых людей с особенностями развития, приемных родителей, а также психологов, учителей, воспитателей детских садов, тьюторов, логопедов, эргототерапетов, представителей медицинских специальностей, социальных работников и других специалистов. В этом году Форум был посвящен качеству жизни людей с особенностями развития. Мероприятие собрало 517 участников из 66 городов России и ближнего зарубежья. Церемонию открытия провела актриса, телеведущая Татьяна Лазарева.

На протяжении трех дней участники вместе с ведущими международными и российскими экспертами обсуждали составляющие качества жизни людей с особенностями развития и современные программы помощи, которые смогут эффективно его улучшить для семей, воспитывающих детей с ментальной и физической инвалидностью.

Вот некоторые комментарии иностранных экспертов – участников форума.

Лейзл Шлебуш, Центр исследования аутизма в Африке (ЮАР) отметила: «Мы как общество можем помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, жить лучше. Для этого необходимо включать их в жизнь общества и поддерживать их. Качество жизни – это не только вопрос денег».

Сторми Уайт, Центр аутизма «Маркус», Университет Эмори (США) подчеркнула важность семейно-ориентированного подхода для поддержки семей с детьми с особенностями развития: «Семейно-ориентированный подход опирается на сильные стороны семьи, то есть, например, при выборе программе помощи, нужно учитывать предпочтения семьи и ребенка или молодого человека с особенностями развития, и все решения по вопросам здоровья принимать вместе. Разнообразие качественных услуг для семей и детей невероятно важно, однако, не стоит недооценивать и потенциал и сильные стороны самой семьи. Поддержка семьи, уважение их ценностей и потребностей, стремления менять свою жизнь к лучшему невероятно важны».

Джон Филлипс, профессор неврологии и педиатрии университета Нью-Мексико (США): «Счастливые люди – более здоровые, они живут дольше, больше участвуют в жизни общества и проявляют больше креативности. И все это возможно для людей с особенностями развития. Но достигнуть счастья им сложнее, чем людям без особенностей развития, так как в понятие «счастье» входит много аспектов, с которыми они испытывают трудности: это и независимость, и социальные отношения, и возможность реализовывать себя»

Одной из ключевых тем форума стал вопрос того, как оптимизировать переход детей из детских домов в приемные семьи/семьи усыновителей.

Форум «Каждый ребёнок достоин семьи» фонда Натальи Водяновой собрал более 500 участников

Дана Джонсон, доктор наук, профессор кафедры педиатрии и неонатологии, университет Миннесоты (США) поделился своим опытом и результатами проведенных исследований : «Воспитание ребенка в закрытой системе может привести к серьезным эмоциональным, поведенческим нарушениям и задержкам развития. Поэтому так важно, чтобы, в конце концов, все детские дома были закрыты, а дети воспитывались в приемных семьях. Хотя я понимаю, что это цель, к которой нужно идти очень долго. Для того, чтобы переход ребенка в новую семью стал проще и мягче, необходима большая поддержка со стороны квалифицированных специалистов. Существуют проверенные эффективные практики, которые помогают и семье и ребенку».

Минди Шейтауэр, доктор психологии, сертифицированный поведенческий аналитик, Центр аутизма «Маркус», Университет Эмори (США) отметила: «Поведенческие нарушения, которые имеются у некоторых детей с особыми потребностями, могут негативно влиять на возможность участия в жизни сообщества, получать образование и нередко приводят к социальной изоляции семьи. Очень важно, чтобы семьи могли выбрать программы помощи ребенку, которые действительно помогают справиться с проблемным поведением».

Кэти Бингер, логопед, профессор кафедры слуха и речи, университет Нью-Мексико (США) обсудила вопросы качества жизни и коммуникации: «Каждый человек имеет право на выражение собственных потребностей и точки зрения. Для людей, которые по разным причинам не пользуются вербальной речью, необходимо подобрать другие возможные способы коммуникации. Это важный компонент качества жизни».

Российские участники проектов из Нижнего Новгорода, Москвы и Тулы, реализуемых фондом «Обнаженные сердца», также поделились с родителями и специалистами своим опытом. Во время специально организованных мастер классов специалисты представили лучшие практики, направленные на улучшение навыков самообслуживания, использования дополнительной коммуникации, безопасного кормления детей, использования специального оборудования, организации семейно-центрированных междисциплинарных программ помощи.

На протяжении восьми лет форум не только является площадкой для развития профессионального сообщества, но и повышения информированности общества о различных особенностях развития, таких как аутизм, церебральный паралич, синдром Дауна, множественные нарушения и др.. В рамках параллельной программы форума основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова вместе с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой обсудили различные аспекты качества жизни людей с нарушениями в развитии. Также на форуме рассказали свои истории успеха известные самоадвокаты: обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ Ксения Безуглова, журналист и общественный деятель с инвалидностью Юрий Кузнецов, паратлет, ведущий, многократный призёр соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов.

«Качество жизни для людей с особенностями развития – это просто возможность жить нормальной жизнью: Мы в Фонде «Обнаженные сердца» помогаем семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии, реализовать это право на нормальную жизнь: для этого мы готовим специалистов, которые оказывают квалифицированные программы помощи, обучаем родителей, развиваем центы поддержки семьи. И один важнейших шагов в этом направлении – проведение ежегодного международного форума «Каждый ребенок достоин семьи»», – отметила основатель Фонда «Обнажённые сердца», Наталья Водянова.

Все эксперты, в том числе и иностранные, приняли участие в Форуме на безвозмездной основе по приглашению Фонда «Обнаженные сердца».

Форум проводится на ежегодной основе, что дает возможность регулярно узнавать о последних наработках российских и зарубежных коллег и способствует развитию профессионального сообщества в России.

С 2012 года почти 5000 человек из 193 городов из 22 стран посетили лекции и семинары форума «Каждый ребенок достоин семьи», которые провели более 500 спикеров.

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