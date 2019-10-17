2019-10-17T17:35:32+03:00
Общество

Форум «Каждый ребёнок достоин семьи» фонда Натальи Водяновой собрал более 500 участников

Каждый год он собирает семьи, воспитывающих детей и молодых людей с особенностями развития, приемных родителей
Поделиться:
Одной из ключевых тем форума стал вопрос того, как оптимизировать переход детей из детских домов в приемные семьи/семьи усыновителейОдной из ключевых тем форума стал вопрос того, как оптимизировать переход детей из детских домов в приемные семьи/семьи усыновителей
Изменить размер текста:

С 14 по 16 октября 2019 года в Москве прошел VIII Международный Форум «Каждый ребёнок достоин семьи». Форум – ежегодное мероприятие фонда «Обнажённые сердца» для семей, воспитывающих детей и молодых людей с особенностями развития, приемных родителей, а также психологов, учителей, воспитателей детских садов, тьюторов, логопедов, эргототерапетов, представителей медицинских специальностей, социальных работников и других специалистов. В этом году Форум был посвящен качеству жизни людей с особенностями развития. Мероприятие собрало 517 участников из 66 городов России и ближнего зарубежья. Церемонию открытия провела актриса, телеведущая Татьяна Лазарева.

На протяжении трех дней участники вместе с ведущими международными и российскими экспертами обсуждали составляющие качества жизни людей с особенностями развития и современные программы помощи, которые смогут эффективно его улучшить для семей, воспитывающих детей с ментальной и физической инвалидностью.

Вот некоторые комментарии иностранных экспертов – участников форума.

Лейзл Шлебуш, Центр исследования аутизма в Африке (ЮАР) отметила: «Мы как общество можем помочь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, жить лучше. Для этого необходимо включать их в жизнь общества и поддерживать их. Качество жизни – это не только вопрос денег».

Сторми Уайт, Центр аутизма «Маркус», Университет Эмори (США) подчеркнула важность семейно-ориентированного подхода для поддержки семей с детьми с особенностями развития: «Семейно-ориентированный подход опирается на сильные стороны семьи, то есть, например, при выборе программе помощи, нужно учитывать предпочтения семьи и ребенка или молодого человека с особенностями развития, и все решения по вопросам здоровья принимать вместе. Разнообразие качественных услуг для семей и детей невероятно важно, однако, не стоит недооценивать и потенциал и сильные стороны самой семьи. Поддержка семьи, уважение их ценностей и потребностей, стремления менять свою жизнь к лучшему невероятно важны».

Джон Филлипс, профессор неврологии и педиатрии университета Нью-Мексико (США): «Счастливые люди – более здоровые, они живут дольше, больше участвуют в жизни общества и проявляют больше креативности. И все это возможно для людей с особенностями развития. Но достигнуть счастья им сложнее, чем людям без особенностей развития, так как в понятие «счастье» входит много аспектов, с которыми они испытывают трудности: это и независимость, и социальные отношения, и возможность реализовывать себя»

Одной из ключевых тем форума стал вопрос того, как оптимизировать переход детей из детских домов в приемные семьи/семьи усыновителей.

Форум «Каждый ребёнок достоин семьи» фонда Натальи Водяновой собрал более 500 участников

Форум «Каждый ребёнок достоин семьи» фонда Натальи Водяновой собрал более 500 участников

Дана Джонсон, доктор наук, профессор кафедры педиатрии и неонатологии, университет Миннесоты (США) поделился своим опытом и результатами проведенных исследований : «Воспитание ребенка в закрытой системе может привести к серьезным эмоциональным, поведенческим нарушениям и задержкам развития. Поэтому так важно, чтобы, в конце концов, все детские дома были закрыты, а дети воспитывались в приемных семьях. Хотя я понимаю, что это цель, к которой нужно идти очень долго. Для того, чтобы переход ребенка в новую семью стал проще и мягче, необходима большая поддержка со стороны квалифицированных специалистов. Существуют проверенные эффективные практики, которые помогают и семье и ребенку».

Минди Шейтауэр, доктор психологии, сертифицированный поведенческий аналитик, Центр аутизма «Маркус», Университет Эмори (США) отметила: «Поведенческие нарушения, которые имеются у некоторых детей с особыми потребностями, могут негативно влиять на возможность участия в жизни сообщества, получать образование и нередко приводят к социальной изоляции семьи. Очень важно, чтобы семьи могли выбрать программы помощи ребенку, которые действительно помогают справиться с проблемным поведением».

Кэти Бингер, логопед, профессор кафедры слуха и речи, университет Нью-Мексико (США) обсудила вопросы качества жизни и коммуникации: «Каждый человек имеет право на выражение собственных потребностей и точки зрения. Для людей, которые по разным причинам не пользуются вербальной речью, необходимо подобрать другие возможные способы коммуникации. Это важный компонент качества жизни».

Российские участники проектов из Нижнего Новгорода, Москвы и Тулы, реализуемых фондом «Обнаженные сердца», также поделились с родителями и специалистами своим опытом. Во время специально организованных мастер классов специалисты представили лучшие практики, направленные на улучшение навыков самообслуживания, использования дополнительной коммуникации, безопасного кормления детей, использования специального оборудования, организации семейно-центрированных междисциплинарных программ помощи.

На протяжении восьми лет форум не только является площадкой для развития профессионального сообщества, но и повышения информированности общества о различных особенностях развития, таких как аутизм, церебральный паралич, синдром Дауна, множественные нарушения и др.. В рамках параллельной программы форума основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова вместе с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой обсудили различные аспекты качества жизни людей с нарушениями в развитии. Также на форуме рассказали свои истории успеха известные самоадвокаты: обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ Ксения Безуглова, журналист и общественный деятель с инвалидностью Юрий Кузнецов, паратлет, ведущий, многократный призёр соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов.

«Качество жизни для людей с особенностями развития – это просто возможность жить нормальной жизнью: Мы в Фонде «Обнаженные сердца» помогаем семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии, реализовать это право на нормальную жизнь: для этого мы готовим специалистов, которые оказывают квалифицированные программы помощи, обучаем родителей, развиваем центы поддержки семьи. И один важнейших шагов в этом направлении – проведение ежегодного международного форума «Каждый ребенок достоин семьи»», – отметила основатель Фонда «Обнажённые сердца», Наталья Водянова.

Все эксперты, в том числе и иностранные, приняли участие в Форуме на безвозмездной основе по приглашению Фонда «Обнаженные сердца».

Форум проводится на ежегодной основе, что дает возможность регулярно узнавать о последних наработках российских и зарубежных коллег и способствует развитию профессионального сообщества в России.

С 2012 года почти 5000 человек из 193 городов из 22 стран посетили лекции и семинары форума «Каждый ребенок достоин семьи», которые провели более 500 спикеров.

Информационные партнёры: телеканал Россия 24, радио «Комсомольская правда» , Дети Mail.ru, Ok.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Третьяковка сияет светом поленовских полотен
На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Новости 24