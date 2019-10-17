Меняем тройной тулуп на четверной: стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию

В России сейчас пик интереса к сражениям именно в женском одиночном катании. Российские фигуристки в нынешнем сезоне вполне могут занять весь пьедестал на чемпионате мира, но до этого турнира ещё далеко. Пока подготовка к главным соревнованиям сезона стартует на этапах Гран-при. Первая остановка — Лас-Вегас.

Загитова против Медведевой только в финале

Всего в рамках серии Гран-при запланировано шесть этапов и главный финал в Турине. Пути Алины Загитовой и Евгении Медведевой пока расходятся. Две сильнейшие российские фигуристки последних лет могут встретиться только в финале этого турнира. Впрочем, в него ещё нужно квалифицироваться.

Система отбора не слишком простая. В финал попадают только шесть лучших одиночниц, согласно общему зачёту Гран-при. Каждая фигуристка выступит в двух из шести этапов. О сложности квалификации говорит тот факт, что в прошлом сезоне Евгения Медведева не смогла пробиться в решающий турнир.

В рамках нынешней серии Гран-при Алина Загитова примет участие — во Франции и Японии. Медведева же порадует российскую и канадскую публику. Логично, учитывая тот факт, что Евгения уже не первый год тренируется в Канаде.

На первый этап — легендарный американский старт Skate America Загитова и Медведева не поедут. Там Россию представят Станислава Константинова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Прославленный фигурист Илья Авербух, участвовавший в создании короткой программы Евгении Медведевой, ожидает непредсказуемой борьбы на протяжении всего сезона.

- Здорово, что девчонки у нас очень хорошо готовы. Сейчас у нас просто потрясающая палитра фигуристок. Сильно обидно, что у нас всего три квоты для чемпионатов Европы и мира. В связи с этим чемпионат России становится одним из самых серьёзных турниров по уровню. Прогнозы бы делать не хотел, но российские девушки точно остаются лучшими.

Юниоры наступают

Одна из главных интриг сезона — выступление среди взрослых Александры Трусовой. Юная фигуристка удивляла всех сложностью своих программ на юниорском уровне. Теперь ей нужно справиться с давлением первых крупных турниров. Трусова в рамках Гран-при дебютирует в Канаде, а затем также выступит в Москве.

Одна из главных интриг сезона — выступление среди взрослых Александры ТрусовойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо, Александры в сборной ещё две дебютантки — Анна Щербакова и Алёна Косторная.

Основное преимущество юных девушек — невероятные прыжки. Трусова в своей рекордной программе смогла исполнить четверной сальхов и четверной тулуп. Медведева пока только обещает столь сложные элементы, но разучить их за столь короткий срок практически невозможно.

Будут ли победы в других дисциплинах?

Основное внимание приковано к женскому одиночному фигурному катанию, но и в других дисциплинах россияне в числе претендентов на медали. Определённый застой только у мужчин. К сожалению, Сергей Воронов, Александр Самарин и Дмитрий Алиев — пока статисты на уровне лучших в мире.

В парном катании, напротив, есть надежда сразу на несколько комплектов медалей на чемпионате мира. В прошлом году Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в финале Гран-при. Также вторыми закончили танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

В прошлом году Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в финале Гран-приФото: REUTERS

Всё покажет Первый канал

Об уникальном интересе к фигурному катанию говорит тот факт, что Первый канал купил права на все турниры в рамках серии Гран-при. Раньше в таком объёме транслировались только чемпионаты мира и Олимпиады. Сейчас рейтинги фигурного катания на пике часто оставляют позади даже футбольные матчи.

Первые трансляции пройдут уже вечером 18 октября.

Календарь Гран-при 2019

18-20 октября. Лас-Вегас (США).

25-27 октября. Келоуна (Канада).

1-2 ноября. Гренобль (Франция).

8-9 ноября. Чунцин (Китай).

15-16 ноября. Москва (Россия).

22-23 ноября. Саппоро (Япония).

5-7 декабря. Турин (Италия).

Где выступят наши девушки?

США — Туктамышева, Константинова, Щербакова.

Канада — Медведева, Трусова, Саханович.

Франция — Загитова, Косторная, Сотскова.

Китай — Самодурова, Щербакова, Туктамышева.

Россия — Медведева, Трусова, Константинова.

Япония — Загитова, Косторная, Самодурова.

Сколько заработают фигуристки

1. 18 000$|

2. 13 000$

3. 9000 $

4. 3000 $

5. 2000 $.

Первый канал.

Сегодня. Skate America. Пары. Короткая программа. 22:55.

Мужчины. Короткая программа. 00:20.

Танцы. Ритм-танец. 05:00.