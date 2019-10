Дженнифер Энистон побила рекорд Меган Маркл и Ольги Бузовой в инстаграме

50-летняя Дженнифер Энистон два дня назад впервые завела собственную страничку в инстаграме. Первая публикация вызвала небывалый ажиотаж и собрала 12 млн. лайков за сутки. Энистон опубликовала фото с коллегами по сериалу «Друзья»: «Теперь мы дружим и в Instagram. Всем привет». Судя по селфи - Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс, как и Дженнифер, в отличной форме .

Именно они спровоцировали подругу завести страницу в инстаграм. Недавно отмечали 25-летие сериала «Друзья», так вот: Лиза Кудроу и Кортни Кокс из-за того, что Энистон нет в соцсетях запустили хештег #seriouslyjen? («серьезно, Джен?»). Он стал популярным и видимо сработал.

Чтобы «взорвать инстаграм» Дженнифер Энистон было достаточно опубликовать селфи с коллегами. Первый миллион подписчиков актриса набрала за 5 часов и 16 минут. Этот рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса. Энистон побила феноменальный результат аккаунта принца Гарри и Меган Маркл - миллион фолловеров за 1 час 45 минут. Из-за небывалой активности поклонников актрисы со всего мира страница Энистон непродолжительное время была недоступна для некоторых подписчиков.

Сутки спустя, актриса опубликовала второй пост: «I swear I didn’t mean to break it... Thank you guys for the kind, glitchy welcome!» Энистон поблагодарила за такой прием, и поклялась, что не хотела «ломать сеть». Актриса так объясняла свое нежелание заводить инстаграм: она не хотела «вникать и разбираться с его устройством», а также афишировать свою жизнь.

Первый пост Джен набрал 12 млн. лайков, второй - 11 млн. За двое суток число ее подписчиков уже 11 млн. 900 тыс. человек. У актрисы 121 подписка, она подписалась на коллег и друзей, и даже на бывшего мужа Джастина Теру, с которым приятельствует.

Напомним, что рекорды в инстаграм есть и у наших звезд. Больше всего подписчиков у Ольги Бузовой - сейчас уже 16 млн. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым на страницу телеведущей стали с бешеной скоростью подписываться сочувствующие женщины со всей страны: за пару месяцев их число увеличилось с 4 млн. до 9 млн. Ну а в дальнейшем число фолловеров увеличивалось постепенно. Самый обсуждаемый пост Ольги (о предательстве победителя телешоу «Замуж за Бузову») собрал за ночь более 40 тыс. комментариев и более 800 тыс. лайков. Так что нашим звездам до голливудских рекордов еще далеко!

Пока не ясно сделает ли Джен свою страничку коммерческой. Но это было бы очень выгодно! Рекламные посты у ее голливудских коллег стоят в среднем $500 тыс. (31,9 млн.руб.) за публикацию. А у ведущей «Дома-2» одна коммерческая публикация в соцсетях стоит 500 тыс.руб.

КСТАТИ

