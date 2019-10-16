2019-10-16T01:11:52+03:00
Звезды

Актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram

Американка выложила в соцсети фото с актерами из сериала "Друзья"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в InstagramАктриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в InstagramФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская актриса Дженнифер Энистон завела страничку в Instagram. Первое фото, которое она решила выложить был кадр, на котором запечатлены актеры из популярного сериала "Друзья".

Всего за шесть часов пост набрал более 4,4 млн отметок "Мне нравится". Фотографию Дженнифер сопроводила подписью "Теперь мы друзья и в Instagram".

свои восторженные комментарии к посту оставили другие голливудские звезды, в частности Гвинет Пэлтроу, Кортни Кокс, которая также снималась в "Друзьях", Уитни Каммингс, Оливия Уайльд и Анна Фэрис.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года стало известно о том, что Дженнифер Энистон закрутила роман с мультимиллионером. Имя своего возлюбленного Дженнифер пока держит в секрете и вообще всячески шифрует новые отношения от широкой публики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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