"Искусно лгать и жить двойной жизнью": Бузова написала про измену Тарасова

Ольга Бузова по случаю Международного дня поцелуев опубликовала неожиданное обращение к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Судя по откровениям певицы, ей до сих пор больно и она так и не оправилась после предательства любимого человека.

"6 июля 2016 года, ровно три года назад, я записала «Под звуки Поцелуев». Тогда я реально засыпала и просыпалась именно под эти звуки, ни о чем даже не догадываясь...", - написала в блоге Ольга Бузова.

buzova86 6 июля - Всемирный день поцелуев...

Хотя телеведущая и говорит, что события тех лет остались в прошлом, но не скрывает: они отложили огромный отпечаток на всю жизнь. "Я никогда не смогу понять, как некоторые люди умудряются так искусно лгать и жить двойной жизнью", - добавила звезда.

Судя по всему, Ольга так и не смогла до конца оправиться от предательства любимого человека и простить измену. Они познакомились совершенно случайно на одной из вечеринок. "Мне позвонила подруга и позвала в ресторан, где сидела с друзьями. Я приехала, увидела Диму... Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи...", - вспоминала блондинка свой конфетно-букетный период. 26 июня 2012 года Бузова и Тарасов расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а после собрали друзей на теплоходе.

Влюбленные трепетно относились друг к другу и романтично отмечали каждую годовщину своей семейной жизни. За жизнью Тарабузиков, как прозвали их поклонники, следила вся страна. Известие об их расставании стало ромом среди ясного неба. И если Бузова хранила молчание, то Тарасов в телефонном разговоре с репортерами дал понять, что они с Ольгой расстались. На следующий день после объявления о разводе фанаты создали петицию с просьбой помочь сохранить брак телеведущей и футболиста. Однако все попытки оказались тщетны. 30 декабря 2016 года Бузова и Тарасов развелись.