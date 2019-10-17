Шоу "Ревизорро" возвращается в эфир с новой ведущей

Шоу "Ревизорро", в котором ведущая Елена Летучая проверяла качество обслуживания в сфере услуг, возвращается в эфир канала "Пятница!" в текущем телесезоне. Об этом сообщил генеральный директор канала Николай Картозия.

Руководитель "Пятницы!" впервые назвал истинные причины закрытия шоу.

- Нас сломали. Нас били. Нам стало страшно, - признался Николай Картозия. Также он признал, что попытка возобновить проект с другими ведущими была не очень удачной.

На этот раз программу будет вести Ксения Милас - участница другого проекта "Пятницы!" - шоу "Пацанки". Ксения отправится в рейд по заведениям, которые не смогла проверить в свое время Елена Летучая, тем самым отомстив за нее.

Летучая вела шоу "Ревизорро" в 2014-2016 годах. Позднее были предприняты попытки перезапуска с другими ведущими - Ольгой Романовой, Настасьей Самбурской, но прежнего успеха не имели.