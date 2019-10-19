2019-10-19T12:32:01+03:00
Политика

В Таджикистане учат русский и очень ждут наших бизнесменов и учителей

Дина КАРПИЦКАЯ
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Вячеслав Володин и Эмомали РахмонВячеслав Володин и Эмомали РахмонФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин с коллегами-депутатами с официальным визитом посетил Душанбе. Здесь их встречал сначала президент Республики Эмомали Рахмон. Затем члены местного парламента, ну а после преподаватели и студенты Российско-Таджикского университета.

Встречи на высшем уровне прошли 19 октября в столице Таджикистана Душанбе. И хотя все было по протоколу и в рамках официального визита, мероприятия прошли тепло и в дружеской атмосфере. Тем более, что здесь в Таджикистане по московским меркам еще лето. А на календаре суббота, самый любимый для всех день недели.

Президентский дворец утопает в розовых садах. Тут ранним утром глава Республики Эмомали Рахмон и председатель ГосДумы Вячеслав Володин пожали друг другу руки.

Встреча проходила за закрытыми дверями и продлилась около полутора часов. Позже Володин раскрыл некоторые нюансы разговора.

- С Эмомали Рахмоном мы обсуждали в том числе и то, что нужно направлять в Танжикистан больше русских учителей. Это очень важно. Но эта тема требует дополнительной проработки. Надо мотивировать людей поехать и по сути изменить жизнь. Для человека это достаточно судьбоносное решение. Так что мы понимаем, что это не простая задача.

Таджикская сторона отметила, что между нашими странами начиная с 1992 года подписано 240 международных соглашений Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Таджикская сторона отметила, что между нашими странами начиная с 1992 года подписано 240 международных соглашенийФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сейчас, по официальным данным, здесь работает 48 школьных преподавателей из России. А в 18 школах города Душанбе ведется частичное обучение на русском языке. В российских же вузах обучается 28 тысяч таджикских студентов.

Сразу после встречи с президентом депутаты Госдумы отправились в Парламент Таджикистана. В Маджлиси намояндагон (нижняя палата таджикского парламента - ред.) речь пошла об экономике и борьбе с терроризмом.

-У нас в Таджикистане есть серебро, золото, уран. Все есть, - сказал председатель нижней палаты парламента Шукурджона Зухуров.

Китайцы работают на льготных условиях, получают конкурентное преимущество. Нам бы хотелось, чтобы это делала Россия.

Таджикская сторона отметила, что между нашими странами начиная с 1992 года подписано 240 международных соглашений. Ни с одной другой страной мира нет такого тесного сотрудничества, ка с Россией. А товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 25% и составил почти 900 миллионов долларов.

И хотя все было по протоколу и в рамках официального визита, мероприятия прошли тепло и в дружеской атмосфере Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

И хотя все было по протоколу и в рамках официального визита, мероприятия прошли тепло и в дружеской атмосфереФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Но этого далеко недостаточно, потенциал намного больше, - сказал Шукурджона Зухуров. - Мы должны делать все - чтобы бизнесмены не боялись приезжать сюда! Таджикистан - не освоенная страна.

На десерт делегация Госдумы РФ приехала в Российско-Таджикский Славянский Университет. Он создан по инициативе двух стран еще с 1996 года и преподают в нем исключительно на русском.

Здесь Володин почувствовал себя, как дома (сам в прошлом преподаватель). Долго общался со студентами и педагогами. И пообещал, что все официальные делегаты нашего парламента, приезжающие в Таджикистан будут обязательно заезжать в РТСУ

- Создав университет, мы с вами фактически родили ребенка. А если с ребенком не разговаривать, не уделять внимания, то неизвестно кто может вырасти. Очень важно, что русский язык в Таджикистане закреплен конституцией, как язык межнационального общения. Это позволяет мигрантам работать не только на стройках, но и осваивать более квалифицированные специальности.

Кстати, до него тут побывал министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (его визит студенты забыть не могут до сих пор).

Межпарламентская комиссия российского таджикского парламентов не собиралась 11 лет, Володин обратил на это внимание. Теперь наши депутаты и их таджикские коллеги надеются, что будет собираться регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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