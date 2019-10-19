Александр Шохин: Рост доходов россиян на 3% - сезонная радость Росстата. За год, увы - будет чуть больше нуля

"Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении", - заявили в Росстате. Как затем уточнили информагентства со ссылкой на это ведомство, речь идёт "о доходах - за вычетом обязательных платежей и - скорректированных на инфляцию", причём, увеличение это отмечается "по сравнению с третьим кварталом 2018-го".

Эти удивительные цифры и стали темой субботнего разговора с бывшим вице-премьером правительства России, доктором экономических наук Шохиным.

- Александр Николаевич, здравствуйте. Здесь Гамов из "Комсомолки".

- Приветствую, Александр.

- Извините, что - в выходной. Вот пришла информация... Насчёт трехпроцентного увеличения доходов россиян. Ну, в общем, вы поняли, о чем речь.

- Ну, во-первых, конечно, очень важны и сезонные колебания, и третий квартал (то есть, показатели роста. - А.Г.) в пересчете за год. Если в целом оценивать.

Я напомню, что прогноз Минэкономразвития по росту реально располагаемых доходов был 0,1. С учётом того всплеска, который был в третьем квартале зафиксирован Росстатом, - сейчас годовой уровень может быть 0,2.

Поэтому, в любом случае, мы говорим о том, что реальный доход населения пока фактически не вырос за этот год.

- ... И вот сейчас идёт дискуссия - неужели Росстат к Минэкономики присоединили? Если уж они такие оптимисты. Ну, образно говоря... И так далее. А если серьёзно...

- Безусловно, очень важно будет посмотреть, - ну, невзирая на методологию или ещё что-то - но посмотреть - как в рамках этой методологии поведёт себя 2019 год в целом.

- Да.

- Но, понятно, что, при снижении прогнозов экономического роста - а они, действительно, снижаются и, скорее всего, не больше 1,5 % будет по сравнению с 2,3 % в прошлом году... Так вот - рассчитывать на серьезное увеличение реальных доходов и преодоление длительной многолетней (пятилетней) тенденции на стагнацию реальных доходов, вот на изменения тренда - пока не приходится.

В этом случае, для того, чтобы заметить повышение реальных доходов, на мой взгляд, нужен, действительно, устойчивый годовой рост на 3 %, а не только, так сказать, всплеск в течение одного квартала.

А - поэтому - давайте подождём конца года - во-первых.

Во-вторых - посмотрим, как будет вести себя динамика реальных доходов в течение следующего года.

- То есть, и на Росстат не надо обижаться, и в литавры тоже бить не стоит.

- Честно говоря, я не зафиксировал, что Росстат в третьем квартале по другой методике считал реальные доходы. Но, если сравнивать результаты с падением реальных доходов в начале года - ну, скорее всего, методика одна и та же. Поэтому, в принципе, это (то есть - рост.- А.Г.) - неспрогнозированные сезонные колебания.

Но, в целом за год, я думаю, мы будем иметь чуть больше нуля. А этого, естественно, маловато для того, чтобы говорить об изменении динамики.

- Понял. Спасибо вам огромное. Удачи.

- Всего хорошего.

Александр Шохин: «Рост доходов россиян на 3% - сезонная радость Росстата» 00:00 00:00

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