У россиян стало больше денег. Но они этого не заметили

В пятницу утром Росстат обрадовал новостью — доходы россиян в III квартале выросли сразу на 3%. Скажете, ну и что нам эти крохи? А ведь это самый значительный квартальный рост доходов аж с 2014. И последние пять лет наши реальные доходы, то есть деньги, которые остаются послу уплаты налогов и прочих обязательных вещей, неуклонно падали. И лишь в 2018 робко подросли на 0,2%. Так что целых 3% по таким раскладам настоящий прорыв.

Есть у Росстата и объяснение такому невиданному прогрессу. Может, вы и не заметили, но зарплаты в стране выросли на 8,4%, а «иные трудовые доходы» - на 7,3%.

- Тут, честно говоря, пахнет манипуляциями с цифрами, - считает экономист Никита Кричевский. - Цифры не складываются в целостную картину. Если допустить, что люди стали больше зарабатывать, логично предположить, что они будут больше тратить. Но мы этого не видим. Средний чек в магазинах вырос всего на процент, что меньше инфляции. То есть вообще-то тратить мы стали меньше.

Да и другие косвенные показатели вроде отгрузки товаров на железнодорожный транспорт или потребление электроэнергии не подтверждают данные Росстата. Да что там, даже в Минэкономразвития, которому, кстати, подчиняется статистическое ведомство, к таким цифрам оказались не готовы. Несколько недель назад министерство наоборот ухудшило прогноз по реальным доходам россиян. По подсчетам чиновников, по итогам 2019 они вырастут всего на десятую долю процента. Объяснили этого тогда все растущими платежами россиян по кредитам.

- Такое ощущение, что Росстат включает в доходы рост банковского потребительского кредитования. Логика такова: если получил кредит, значит получил доход, - предположил Кричевский.

Справедливости ради отметим, что трехпроцентный рывок получается, если сравнивать III квартал этого года с тем же периодом года предыдущего. В целом же за первые 9 месяцев 2019 доходы россиян, по данным Росстата, выросли на скромные 0,2%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще одну обнадеживающую цифру обнародовал Минэкономразвития. Там подсчитали, что в III квартале ВВП страны вырос на 1,9%. Для сравнения за предыдущий период прибавка составила только 0,9%. Чиновники признают, что рост ВВП у нас пока неустойчивый и может зависеть от разовых факторов. В этот раз положительную роль сыграл увеличившийся экспорт российских товаров.

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