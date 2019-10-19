Пельш рассказал о жестокой шутке над Абдуловым

Валдис Пельш вспомнил о неприятном инциденте с актером Александром Абдуловым, который славился своей любовью к собакам. Однажды артиста жестоко разыграли в эфире шоу.

Валдис Пельш с 2003 по 2012 годы вел шоу "Розыгрыш". "Были розыгрыши, которые были неуклюжи", - признался Валдис Пельш в интервью Кире Прошутинской в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В качестве примера он привел историю с Александром Абдуловым.

Все знали, что актер очень любит собак. Эти питомцы были для него друзьями. Во время розыгрыша артиста буквально вынудили купить несколько собак в корейском ресторане. Таким образом народный артист пытался спасти животных от неминуемой смерти.

"В общем, он купил шесть собак, чтобы их не съели. И когда мы были в студии, Саша мне сказал: «Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла». А мы не знали. Вот так все совпало. Я говорю: «Саш, прости нас Христа ради... Я тебе клянусь, что если бы кто-то знал, мы бы никогда этого не сделали»", - рассказал Пельш.

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При этом телеведущий отметил, что он органично чувствовал себя в этой программе. Валдис Пельш подчеркнул, что сам не придумывал розыгрыши: "Скажем так, технические условия, что сами розыгрыши снимает авторская группа и они делают это в силу своих талантов. Моя задача была вести студийный блок".

Кроме этого, телеведущий рассказал о своих страхах. Он заявил, что нельзя позволять страху владеть жизнью. "Мне свойственна боязнь высоты, и... Ну, не то что я боюсь воды, я боюсь захлебнуться под водой... Это было с детства. Мы ныряли, волна разбивалась в пирс, и мы с другой стороны ныряли в воду, чтобы она нас догнала. И меня догнала волна, она меня крутанула, ударила головой о дно, и, когда я всплыл практически на остатках воздуха в легких, меня накрыло второй волной. То есть уже в принципе до звона в ушах. Выплывал, еле-еле выплыл", - вспомнил Пельш.

А когда его старшая дочь стала профессионально заниматься дайвингом, он чуть с ума не сошел. Эйжена вошла в Книгу рекордов Гиннесса, когда ей было 14,5 лет, как дайвер, который в самом молодом возрасте нырял возле берегов Антарктиды. "Я ей портил дайвинг, несколько погружений я шел рядом с ней. Мне казалось, что она неправильно дышит, у нее болтается оборудование, у нее подтекает маска, она все неправильно делает. Она мне сказала: «Пап, ты не можешь отвалить? Ну, честно». У берегов Антарктиды она совершала подледное погружение", - рассказал артист.