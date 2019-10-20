2019-10-20T14:27:08+03:00
Спорт

Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика

Поединок завершился в десятом раунде нокаутом
Сергей КИРИЛЛОВ
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Бетербиев теперь имеет два чемпионских поясаБетербиев теперь имеет два чемпионских поясаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Совсем недавно Александр Гвоздик, известный своими политическими высказываниями, отбивался от украинских националистов в медийном пространстве.

А в пятницу непобедимый украинский полутяж сошелся в США с россиянином Артуром Бетербиевым, который до этого выиграл 15 боев из 15, причем все нокаутом.

Вот и в этом объединительном бою Артур сначала измотал соперника, а потом в 10-м раунде и свалил его.

Правда, надо отдать должное Гвоздику, который продержался дольше всех, обычно Артуру для победы хватало 2 — 4 раундов.

Бетербиев теперь имеет два чемпионских пояса — по версии IBF (он защитил его уже в третий раз) и WBC, которым владел Гвоздик. Оба боксера за поединок заработали по 1,5 миллиона долларов.

К победителю уже стучатся новые соперники. К примеру, еще один чемпион россиянин Дмитрий Бивол говорит, что всегда готов биться за пояса, хотя понимает, что Бетербиев обладает уникальной силой.

А еще в этом весе у нас есть чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев, которому скоро драться с Саулем Альваресом.

А вот будущее Александра Усика пока туманно. Боксер после боя с Бетербиеым попал в больницу на обследование, где его задержали дольше чем обычно. Вот что рассказал на канале ESPN его тренер Тедди Атлас:

«Ему сделали рентген и увидели, что там возможно есть что-то маленькое, — сообщил Атлас. — Через шесть часов обследование повторили, и врач хотел, чтобы мы для безопасности остались в больнице еще на 24 часа. Поэтому мы отменили вылет… Я останусь здесь с ним еще на одну ночь, потом привезу его в свой дом в Нью-Йорке — просто чтобы не рисковать. А в понедельник он полетит домой… С ним все в порядке, мы в больнице просто в качестве меры предосторожности… Если к утру ничего не изменится, его выпишут».

Напомним, что после тяжелейшего боя этим летом от кровоизлияния в мозг умер российский боксер Максим Дадашев. Вскоре Сергей Ковалев посвятил ему свою победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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