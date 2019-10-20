Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и похорошел до неузнаваемости

Михаил Казаков стал настоящим красавчиком. Актер полюбился публике по роли двоечника Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки". Тогда Мишу все запомнили как добродушного увальня с избыточным весом. Казаков и сейчас такой же милый и добрый, вот только от лишнего веса не осталось и следа. Преобразившуюся звезду с накачанным торсом невозможно узнать.

Михаил Казаков уверяет, что никакого секрета похудения у него нет. Он ест все подряд. При росте 180 см вес Михаила составляет 68 килограммов. "Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю", - поведал актер.

kazakovfly Актер полюбился публике по роли двоечника Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки"

По его словам, он похудел благодаря подвижному образу жизни. "Вот вы сможете за девять месяцев пройти пять тысяч километров? Если сможете - тогда точно не будете знать проблем с едой. Вам ни от чего не придется отказываться. Я вообще много двигаюсь. У меня огромное количество работы, у меня жена, двое детей, всех нужно кормить, поить, летать со всеми нужно", - цитирует артиста Teleprogramma.pro.

А чтобы был стальной пресс, достаточно каждое утро поднимать колени и делать вакуум. "Вы увидите свой прекрасный пресс буквально недели через две. И кушать при этом можно все, что хотите. Главное - правильно использовать то, что вы кушаете", - советует актер.

kazakovfly При росте 180 см вес Михаила составляет 68 килограммов

Казаков заставил себя двигаться. "Я не помню, когда я в последний раз лежал на диване и смотрел телевизор. Наверное, это было, когда я еще не родился", - резюмировал Михаил.