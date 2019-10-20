Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и похорошел до неузнаваемости
Михаил Казаков стал настоящим красавчиком. Актер полюбился публике по роли двоечника Ильи Полежайкина из сериала "Папины дочки". Тогда Мишу все запомнили как добродушного увальня с избыточным весом. Казаков и сейчас такой же милый и добрый, вот только от лишнего веса не осталось и следа. Преобразившуюся звезду с накачанным торсом невозможно узнать.
Михаил Казаков уверяет, что никакого секрета похудения у него нет. Он ест все подряд. При росте 180 см вес Михаила составляет 68 килограммов. "Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю", - поведал актер.
По его словам, он похудел благодаря подвижному образу жизни. "Вот вы сможете за девять месяцев пройти пять тысяч километров? Если сможете - тогда точно не будете знать проблем с едой. Вам ни от чего не придется отказываться. Я вообще много двигаюсь. У меня огромное количество работы, у меня жена, двое детей, всех нужно кормить, поить, летать со всеми нужно", - цитирует артиста Teleprogramma.pro.
А чтобы был стальной пресс, достаточно каждое утро поднимать колени и делать вакуум. "Вы увидите свой прекрасный пресс буквально недели через две. И кушать при этом можно все, что хотите. Главное - правильно использовать то, что вы кушаете", - советует актер.
Казаков заставил себя двигаться. "Я не помню, когда я в последний раз лежал на диване и смотрел телевизор. Наверное, это было, когда я еще не родился", - резюмировал Михаил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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