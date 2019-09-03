Пуговка из "Папиных Дочек" кардинально изменила свою жизнь

Екатерина Старшова, которая запомнилась зрителям по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", стала совсем взрослой. 17-летняя девушка не стала связывать свою судьбу с актерской профессией. Она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

"Подрастающий аптекарь", - представилась публике Екатерина Старшова в первый день учебы в одном из главных вузов страны. Поклонники очень удивились, узнав о том, что их кумир выбрал такую непростую и важную профессию. Конечно, те, кто следил за судьбой телезвезды, знали, что она давно и всерьез увлечена медициной. Но многие все-таки надеялись, что Катя продолжит актерскую карьеру.

Меж тем подписчики поздравили Старшову с началом нового учебного года и вступлением во взрослую жизнь. В прошлом году Екатерина окончила школу экстерном, но поступление в вуз отложила на год, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. Как оказалось, она не зря усердно готовилась. Девушка получила очень высокие баллы по ЕГЭ, о чем сообщала в блоге: "Химия - 100 баллов. Биология - 100 баллов. Русский язык - 94 балла. Я сделала это".

ekstarshova Люблю

Стоит отметить, что помимо актерства Старшова серьезно занималась фигурным катанием. Она выступала с театром на льду "Алеко", которому отдала 15 лет. С этим коллективом она выиграла несколько кубков на соревнованиях. Девушке часто доставались главные роли в спектаклях. Катя не исключала, что может связать судьбу со спортом. Но минувшим летом она попрощалась с тренерами и друзьями.

ekstarshova ЕГЭ сдала

Теперь девушка сосредоточится на учебе. Кстати, за минувший год Старшова устроила и свою личную жизнь. Она стала встречаться с фигуристом по имени Василий. Они тренировались в одной группе. Теперь в соцсетях влюбленные периодически публикуют романтичные снимки. По словам Кати, они много лет дружили, а потом их чувства переросли во что-то большее.

Напомним, Екатерина Старшова обрела известность после того, как исполнила роль в российском сериале "Папины дочки". Ее Пуговка была едва ли не самым любимым персонажем популярного ситкома.