Лучший вратарь мира

Кто его видел в игре - тот никогда уже не забудет. Я видел множество раз. И в том, прощальном матче в «Лужниках» 27 мая 1971 года тоже. Все мы - стотысячный стадион был заполнен - пришли не только на игру со звездами мирового футбола, а ради того, чтобы увидеть последний выход на поле Льва Яшина.

Как хорошо сказал о нем замечательный футболист и великий тренер Михаил Якушин: «Когда в 1953 году я увидел игру Яшина, сердце екнуло. Передо мной был вратарь моей мечты». И о любимой девушке лучше и теплее навряд ли скажешь…

Теперь-то и вспомнить мало кому осталось: будущий великий вратарь был хоккеистом, стал обладателем Кубка страны и однажды завоевал «серебро» на ее первенстве - о футболе тогда всерьез не мыслил. А стал играть в футбол - так рвался в поле, играть где угодно, но только не в воротах!..

И во что трудно поверить, начал он с обиднейших эпизодов - о них мне рассказывал замечательный в прошлом игрок и выдающийся тренер Николай Петрович Старостин: «Да, он самолюбив, но никогда не играл на публику. Если можно легко взять мяч, он и берет его просто, уверенно. Никогда подчеркнуто красивых бросков. Работает скупо и деловито. Он чаще других вратарей на ногах, всегда в боевой стойке». И Николай Паршин, игрок нашей сборной, гордившийся тем, что забил Яшину первый в его официальном матче гол, рассказывал мне: «Знаете, я только потом, годы спустя, понял, что тот гол стал историей его жизни. И моей, конечно же, тоже…»

Нет, не всегда слава грела громом оваций и разовым выдохом счастливых трибун - те же трибуны, дома, в родной Москве, где он родился, встречали его свистом и криками: «Яшина - с поля!», «На пенсию!»

Действительно, на чемпионате мира в Чили в 1962 году Яшин пропустил два дальних удара. Но от кого! От лучших нападающих Южной Америки - Санчеса и Рохаса! Но он и правда мог показаться в том матче заметно не в себе: только в Москве выяснилось, что у него было сотрясение мозга. А он - играл!

Через год тренер ФИФА Риера пригласил Яшина выступить за сборную мира - и он блестяще, неповторимо сыграл! И через два года новый матч за сборную земли - и Яшин заставил задохнуться в восторге трибуны, а прессу разразиться звонким признанием: «Яшин - лучший вратарь всех времен и народов!» Но мы-то знали давно и всегда с той поры, как он появился на поле: нет никого лучше! Олимпийский чемпион Мельбурна, обладатель Кубка Европы в 1960 году - и посейчас нет у нас больше футболистов, кроме тех, кто играл тогда с Яшиным, носящих эти титулы. А когда закончился матч за сборную мира с тогдашним чемпионом мира командой Бразилии, трибуны крупнейшего в мире футбольного стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро скандировали: «Месхи и Метревели (они тоже в том матче играли) - по миллиону долларов». И отдельно: «Яшин - бесценен!» Уж не знаю, кто лучше самих бразильцев знает, понимает и любит футбол… Потому с особым вниманием и благодарностью вспоминаю слова великого бразильца Эдсона Арантиса ду Насименту Пеле: «Яшин вошел в историю мирового футбола не только как великолепный исполнитель, но и как неутомимый творец, как человек, создавший много нового в сложном вратарском искусстве».

Конечно, навряд ли бы он дожил до этих своих девяноста лет: бесконечные падения, удары о землю на изнурительных тренировках, с которых он уходил последним, тяжкие, безжалостные удары мячом, которые он принимал грудью и на живот… Не могло же все это пройти бесследно… Инфаркт, инсульт, онкология… Великий вратарь остался без левой ноги… Но все равно, такое ощущение, что он не ушел, а где-то неподалеку. Потому что если он в нашей памяти, значит, он с нами. Разве не так?

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