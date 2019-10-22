Валентина Яшина, вдова Льва Яшина: Лёва четыре года уговаривал выйти за него замуж

«Ему бы пианистом быть»

- Валентина Тимофеевна, говорят, что секрет Яшина-вратаря в том, что у него были огромные руки.

- Нормальные руки были, с длинными пальцами. Все, кто смотрел, говорили: о, ему бы пианистом быть.

- А еще говорили, что он был человек очень настойчивый и терпеливый. Сколько раз он вам делал предложение?

- Несколько раз. Мы встречались с ним четыре года. Он часто уезжал, приезжал. Я работала, училась. Некогда было, не до того. И встречались не так уж часто, но - четыре года.

- Все женщины капризничают.

- Я не капризничала, я просто не хотела еще замуж. Потом исполнилось 24 года, и мы поженились. А ему - 25.

- Он же был уже знаменитым в 25 лет.

- Тогда у него была еще только одна медаль. Причем у него медали стали появляться еще до футбола. Они раньше летом играли в футбол, зимой - в хоккей. И он играл за динамовскую хоккейную команду. В 1954-м сделал как бы дубль. Получил кубок и по хоккею, и по футболу.

Лев любил Валентину и футбол. Фото: Архив В. Т. Яшиной

- И вы пошли замуж за чемпиона?

- Это не имеет значения. Я его и раньше знала. Мы жили в Тушине. Он работал на авиационном заводе у нас, вместе с отцом в одном цехе. А так мы виделись на стадионе, когда они играли в хоккей.

- Вы были болельщицей?

- Нет, мы там катались на коньках с ребятами. А потом Лёва добровольно пошел служить в армию. В Сокольниках была часть воинская пограничная. Он был сначала там. С винтовкой стоял на посту, в охране. А потом командир их собрал и говорит: «Мы хотим создать команду, кто умеет играть в футбол?» Он сразу поднял руку. И стал играть в одной из динамовских команд. Тогда Аркадий Чернышев, который тренировал молодежную динамовскую команду по футболу, и приметил Льва.

Аркадий Иванович говорит: «Хочешь играть у нас?» Лева отвечает: «Хочу, но я же в армии». - «Это мы договоримся». И он стал играть в молодежной команде за Москву. А потом Аркадий Иванович посоветовал Михаилу Якушину, который тренировал «Динамо», посмотреть его. Мол, парень хороший, кажется, перспективный. Якушину он сразу понравился, и он взял его в дубль.

А потом в течение десяти лет они завоевали 5 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали. «Динамо» было на высоте.

«Дар предвидения»

- Но ведь были и проигранные матчи?

- Естественно. Лев переживал очень. Даже тогда, когда они выигрывали, скажем, 2:1, 3:2. Лежит, вертится. Говорю: спи уже. Все гуляют давно, празднуют вашу победу. А он: «Да я вот все думаю, что вот тот мяч я должен был брать, но не видел момент удара. Кто-то загородил, пробегал мимо». Так переживал каждый гол в свои ворота.

- Загадка, как он намертво брал такие мячи, которые никто не мог даже отбить.

- Это талант. Дар предвидения. Он сам не мог объяснить это. Просто знал - идти на удар или стоять на месте. То ли падать, то ли лететь.

- Были травмы?

- Без травм футбол не обходится. Три раза получал сотрясение мозга. У него была язва желудка... Сезон кончается - он ложится в больницу обязательно. То колено вышибли, то мышцы потянул, то язва. А падать надо. Однажды Михаил Иосифович Якушин у меня спрашивает: «Валь, ну как, Лев не обижается на меня?» Я говорю: «А что случилось?» - «Да вот, я его просил на тренировке, чтобы он упал. Тренируемся, а он не падает. Говорю: Лев, упади. Он отвечает: болит желудок, я не могу сейчас, а в игре упаду обязательно». Якушин настаивает: нет, ты хоть один раз для меня упади, и я успокоюсь. Пришлось ему упасть. И Михаил Иосифович переживал, не обиделся ли на него Яшин.

Яшин (в центре) летом играл в футбол, а зимой - в хоккей. Фото: Архив В. Т. Яшиной

К славе безразличен

- Из вождей с кем вы были знакомы?

- Были на каких-то банкетах. С Хрущевым, помню, встречались. После Олимпийских игр в 1956 году был прием. Там Хрущев просто подошел, поздоровался. Никаких таких запанибрата не было. Ни речей, ни слов.

- По улице вы с ним шли, его же все узнавали. Гордость была?

- Да уже привыкли за 35 лет к этой гордости.

- К славе он как относился?

- Безразлично. Ему надо было только играть. Он боялся: вдруг не возьмут, вдруг не поставят? Он все время боялся.

- А когда простые люди у него просили автограф?

- Останавливался, кто бы ни просил. Иногда идешь - детишки налетят: «Яшин, Яшин!»

- В Грозном есть улица Льва Яшина. А в Москве...

- Стадион. Правда, он называется «ВТБ Арена Парк», стадион «Динамо» имени Яшина. Никто такую фразу длинную не будет произносить. Один другому скажет: слушай, поехали на «Динамо».

Зарплата в 200 рублей

- Клуб «Динамо» тратит бешеные деньги на футболистов. Играют ужасно. А у Яшина какая была зарплата?

- Мизер. После Олимпийских игр он получал деньги в комитете физкультуры, как бы стипендия 2 тысячи рублей старыми. Или 200 рублей. Не помню, какое время было. Очень долго.

Его никогда не интересовали деньги, и меня тоже. Я даже не спрашивала, сколько он получает. А тут слышу, девчонки, жены футболистов, говорят: «Ты сколько получила?» - «356 рублей...» Я пришла домой и говорю: «Лев, а ты сколько получаешь?» - «Ну, 200 олимпийских...» Он вроде уже пятикратный чемпион, а те только пришли. Он говорит: я узнаю. Узнал: действительно меньше всех. И его аттестовали в военной части. И он первый раз пришел и говорит: вот, 356 рублей. За вычетом налогов.

- Много тогда это было или мало?

- По тем временам достаточно. Хватало. Ведь я тоже работала.

А такой наши корреспонденты увидели прихожую квартиры, где жил великий вратарь. Открываешь дверь - и попадаешь в мир спорта.Фото: Александр ГАМОВ

Вратарь века

- Лев Яшин поразил всех в «Матче века», который был посвящен 100-летию английского футбола. Тогда, в 1963 году, он сыграл первый тайм за сборную мира на «Уэмбли». И не пропустил ни одного гола.

- Я смотрела этот матч в радиокомитете, где тогда работала. В конференц-зале был большой телевизор, и все, кто задержался, смотрели этот матч. Когда он закончился, я вызвала такси. Шофер меня спрашивает: «Вы смотрели матч?» - «Смотрела». - «Наши выиграли». - «Как наши? Англичане выиграли». - «Какие англичане? У нас Яшин стоял в первом тайме и не пропустил ни одного мяча. Значит, наши выиграли». Я так хотела сказать: да это мой муж!

- Но не сказали?

- Нет, конечно.

- Во втором тайме его сменили, и сборная мира проиграла англичанам 1:2.

- Да.

- А Лев Иванович что рассказывал про этот матч?

- Да ничего. Если люди говорили при нем про эту игру, то он только слушал и улыбался.

- В декабре 1963 года Яшин был признан лучшим футболистом мира. И вообще 63-й год называют годом Яшина.

- Тогда это так не называлось. В 63?м ему просто вручили Золотой мяч газеты France Football.

Орден получил на диване

- Когда он уходил из спорта в 1971?м, это было для Льва Ивановича трагедией?

- Нет. Ему уже был 41 год. Он уже сам чувствовал, что пора завершать карьеру.

- Как это было?

- Писали, говорили везде, что будет его прощальный матч. Все знали об этом. Последнее время он мало тренировался. Уже пришел Пильгуй, стал страховать. Было много вратарей. Гонтарь был. Но к прощальному матчу Лев вновь набрал форму.

- Когда Льву Ивановичу Звезду Героя Социалистического Труда вручили, как он к этому отнесся?

- Это был 1990 год. 16 марта ему вручали Звезду Героя и орден Ленина здесь, у нас в квартире. Когда все разъехались, он говорит: «Валя, ну зачем мне этот орден сейчас? Мне похвастаться-то нельзя выйти с ним».

А на следующий день мы его отвезли в больницу, и на третий день он умер. Он был очень больной, ему было не до орденов...

- Ему в этой квартире вручали?

- Да, на этом диване. Как раз где вы сидите.

- А кто вручал?

- Рафик Нишанов. Лев был очень рад.

- Это председатель Совета национальностей Верховного Совета был.

- Да, Горбачева накануне избрали Президентом СССР. И когда сказали, что Горбачев не приедет, а приедет Нишанов, он так обрадовался! Он ему очень симпатизировал.

- Чем объяснить, что Льва Ивановича столько лет уже нет, а его звезда как зажглась, так и горит?

- Знаете, уже 30 лет, как его нет, а на Ваганьковском кладбище каждый год 22 октября собирается самое малое человек 30 - 50. Ветераны футбола, некоторые приезжают из-за рубежа. На Ваганьковское кладбище обычно приходит и основной состав «Динамо», и молодежная команда, и динамовская школа... Она теперь называется Детская футбольная академия им. Яшина. Дети приходят. Просто удивительно, 30 лет прошло.

- Как вы будете 22 октября юбилей отмечать?

- Не знаю пока... Люди соберутся на кладбище, как всегда, в 12 часов. Затем состоится матч. Играют почему-то ветераны СССР с ветеранами России.

- Вы за кого будете болеть?

- За СССР, конечно. Я их больше знаю.

Выражаем благодарность члену попечительского совета спортивного общества «Динамо» Сергею Степашину за помощь в подготовке этого материала.

В ТЕМУ

«У Кокорина и Мамаева головка закружилась»

- У вас две дочки. Он не переживал, что нет сына?

- Конечно, как любой мужик, он хотел, чтобы был и сын. Но очень любил девчонок. Потом вроде сказал, что и не хочет сына. Мол, мальчишка захочет играть в футбол и все его будут стараться поддеть, ужалить: не годишься, не в отца. И без конца будут тыкать моим именем.

- А у Льва Ивановича, видимо, стержень был какой-то еще от отца.

- К них была очень скромная рабочая семья.

- Во время Великой Отечественной Лев Яшин был простым слесарем.

- Ученик слесаря, токарь. Отец у него работал на этом же заводе в Ульяновске, куда эвакуировали Тушинский авиационный. Прямо в открытом поле установили станки, еще не было ни крыши, ни стен, ничего. И начали сразу работать. Потом все достраивали в ходе работы. Лев работал с отцом уже с 14 лет.

Никаких благ не было. Карточки, недоедание... Это все откладывается в том поколении. И удивляешься, как это швыряются деньгами, хлебом, чем угодно. При нас это делать нельзя. Как это - кусок хлеба бросить на пол и не поднять?

Как вы думаете, почему Мамаев и Кокорин так скатились, что в тюрягу попали? Я думаю, что у них головка закружилась.

- А что бы Лев Иванович посоветовал этим ребятам?

- Он никогда никому ничего не советовал, никогда не выяснял ни с кем отношения. Иногда после футбола его спрашиваешь: «Лев, что это было - что ни пас, то чужому?» А он говорит: «Ну, не умеет он, поля не видит». Это вообще его любимая фраза была. Я очки потеряю, ищу, он говорит: «Да вот же они лежат. Поля не видишь».

Только во время игры старался подсказать. Он всегда кричал: «Юрик, Толик, Санек...» Он всех называл ласково. Если у кого-то какая-то беда, он тут же встанет, поедет. Но бывал и принципиален. Помню, один грузин к нему подошел (у него сына посадили в Москве): «Вы не могли бы помочь хотя бы перевести его в Тбилиси?» Лев ему ответил: «Натворил дел, виноват - пусть сидит». И в то же время очень много они с Николаем Николаевичем Озеровым ездили по детским колониям, выступали, он судил этих ребятишек на поле. Детей очень любил.

- Чем дочки ваши сейчас занимаются?

- Одна окончила институт гражданской авиации. Обе работают в «Аэрофлоте».

- У них фамилии не Яшины?

- Нет. Одна Яковлева, а вторая Фролова.

- А внуки?

- Один внук, Вася, тоже был вратарем. У меня три правнучки и один правнук.

АНЕКДОТ ПРО ЯШИНА

- Есть анекдот такой: «Ты кем работаешь?» - «Я коллега Льва Яшина, я страж ворот». - «Круто. В какой команде?» - «В команде охраны на въезде в министерство».

- Первый раз слышу (смеется).

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Лев ЯШИН (22.10.1929 - 20.03.1990). Советский футбольный вратарь. Олимпийский чемпион-1956 и чемпион Европы-1960. Пятикратный чемпион СССР. Лучший футболист мира 1963 года. Лучший вратарь ХХ века по версиям ФИФА, World Soccer, France Football. Считается первым голкипером в мире, кто стал играть по всей штрафной площадке и даже на выходах из нее.

После окончания карьеры футболиста в 1971 году работал спортивным функционером в «Динамо» и Федерации футбола СССР. Последние годы сильно болел (был диагностирован рак желудка). В связи с хроническим заболеванием сосудов, которое Яшин усугублял постоянным курением, у него началась гангрена левой ноги, и в 1984 году ее ампутировали.

Умер в 60 лет после инсульта.

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