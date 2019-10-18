Мир останется без "Классико": из-за протестов в Каталонии пришлось перенести матч Барселона - Реал Мадрид

Самый крутой в мире футбольный матч чемпионата Испании, "Барселона" - "Реал Мадрид", знаменитое "Эль Классико" не будет сыграно в следующую субботу, 26 октября. Встречу из-за протестов в Каталонии решено было перенести. Королевской федерацией футбола Испании было официально принято решение - по причине напряженной обстановки в Барслоне отменить игру и перенести на более поздний срок.

Теперь же новая дата проведения поединка будет названа не позднее 11 часов утра по московскому времени 21 октября. Клубы должны договориться между собой, а если же этого не случится, то окончательное решение по дате поединка примет комитет по соревнованиям футбольной федерации. Ранее уже появлялись слухи о том, что встречу могут назначить на 7 или 18 декабря.

Напряженная обстановка в Барселоне возникла после того, как 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам. Они были связаны с проведением референдума 2017 года о Независимости Каталонии. Девять человек получили от 9 до 13 лет заключения, трое признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафам.

"Реал" на данный момент - лидер чемпионата Испании с 18 очками. У "Барселоны" - 16 баллов и второе место в турнирной таблице.