Путаете слова и забываете застегнуть пуговицу? Проверьте мозг!

«Эти признаки могут предсказать развитие деменции (слабоумия. - Ред.) и других опасных нарушений», - поясняет заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, профессор Маринэ Танашян. Если вы замечаете такие изменения у своих близких - как правило, людей старшего возраста, или у себя самого, то нужно как можно быстрее обратиться к врачу-неврологу и пройти необходимые обследования (см. ниже «Будь в курсе»).

1. Забывчивость.

Если человек стал забывать недавние события, алгоритмы привычных действий, правильного поведения, это тревожный звонок, предупреждает профессор Танашян. Такие признаки могут быть предвестниками когнитивных (интеллектуальных) нарушений. В частности, ухудшение памяти — как кратковременной, на события, так и алгоритмов поведения в тех или иных ситуациях, может быть результатом многоочагового сосудистого поражения мозга.

2. Появление неопрятности.

Нередко это становится следствием растерянности в привычных ситуациях. «Скажем, человек берет тарелку супа и сразу не понимает, как начать есть. Или ему нужно одеться, он начинает суетиться, теряется, путается», - приводит примеры врач.

3. Нарушения речи.

Человек начинает заговариваться, затрудняется с выбором слов.

4. Нарушения моторики, то есть двигательной активности и последовательности движений.

При развитии деменции люди начинают испытывать затруднения в первую очередь с выполнением мелких движений. Сложно застегивать пуговицы или молнию на одежде, писать ручкой и т.п.

5. Головокружения.

Речь идет о головокружениях, которые внезапно появились и не проходят.

«Причины головокружений в старшем возрасте, как и в более молодом, могут быть самыми разными, не стоит сразу думать, что это обязательно предвестники деменции, - успокаивает Маринэ Танашян. - Однако важно проявить внимание и определить причину. Это может быть гипертония, последствия сильных стрессов. Возможны и мелкие изменения в веществе мозга, в том числе в стволе мозга. Самое опасное — стволовой инсульт или нарушение кровообращения в задних отделах мозга. Но такое сосудистое нарушение, как правило, кроме головокружения сопровождается другими заметными симптомами — нарушениями речи, симметрии лица, моторики».

БУДЬ В КУРСЕ

Какие обследования нужно пройти

- Если появились описанные признаки, то нужно определить состояние вещества мозга и сосудов, питающих его, - поясняет профессор Танашян. - Получить самые достоверные на сегодня данные позволяют КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография). Также важно определить состояние сердечной деятельности. Поскольку встречаются так называемые кардиогенные нарушения мозгового кровообращения. Для такой диагностики используется кардиологическая аппаратура. В частности, Холтеровский мониторинг сердечной деятельности.

Кроме того, необходимо определить состояние основных показателей крови: уровень агрегации тромбоцитов, гликированного гемоглобина и холестерина. Все эти обследования и анализы проводятся бесплатно, если назначены врачом на приеме по полису ОМС.